Belen e Stefano oggi: di nuovo insieme? Nuove foto e nuovi indizi

Belen e Stefano De Martino oggi: stanno di nuovo insieme? Una serie di nuove foto e indizi svelati dal settimanale Chi sembra confermarlo. Il conduttore e la showgirl argentina son stati beccati dai fotografi del giornale di Alfonso Signorini in una romantica baita in montagna.

La storia d’amore tra Belen e Stefano

Per diversi anni, Belen e Stefano sono stati una delle coppie favorite degli appassionati di cronaca rosa. Si sono conosciuti nel 2012, negli studi di Amici di Maria De Filippi.

Quell’anno ballerino rompe definitivamente con Emma Marrone e comincia una lunga relazione con la soubrette argentina. Si sposano un anno dopo, il 20 Settembre 2013, e hanno insieme un figlio, Santiago, nato il 9 Aprile di quell’anno. La loro relazione è un lungo tira e molla: dopo una separazione nel 2015, Belen e Stefano tornano insieme nel 2019. Solo un anno dopo, nel 2020, arriva un altra separazione, anche se i due restano in ottimi rapporti. Che i due ora siano pronti a riavvicinarsi?

Belen e Stefano oggi, tornano di nuovo insieme? Ecco le foto e i nuovi indizi

Basandosi sulle ultime indiscrezioni, il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare quasi confermato. Il settimanale di gossip e cronaca rosa Chi ha svelato nuove foto e indizi che proverebbero il rinnovato amore tra la nota showgirl e l’ex ballerino di Amici. La coppia è stata beccata insieme in un romantico chalet a Courmayeur. Il conduttore ha raggiunto Belen nella località alpina, dove era occupata in alcuni servizi fotografici per la linea di moda che gestisce insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias.

Gli scatti del settimanale mostrano i due in atteggiamenti molto intimi, appoggiati l’uno a l’altra in uno scenario da film d’amore. Ma non è tutto. Dalle foto di Chi emerge un altro importantissimo dettaglio: Belen e Stefano hanno di nuovo le fedi al dito.

Che sia ormai ufficiale? Per il momento gli interessati continuano a smentire tutto.

Il ritorno di fiamma: le tante foto degli scorsi mesi

Dalla fine della storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la showgirl argentina è stata vista sempre più spesso in compagnia dell’ex ballerino di Amici. Lo scorso Gennaio, la testata di gossip online Whoopsee ha segnalato l’avvistamento dei due all’aeroporto di Malpensa, in atteggiamenti teneri e complici.

Belen e Stefano avrebbero poi trascorso il weekend insieme, a ulteriore conferma del loro riavvicinamento. Un altra prova del ritorno di fiamma è arrivata a Febbraio, quando secondo il settimanale Chi hanno trascorso alcuni giorni insieme in un resort.