Chi è Anna Ferraioli Ravel, attrice nel cast di I Fratelli de Filippo

Chi è Anna Ferraioli Ravel? L’attrice 33enne è una dei protagonisti del film I Fratelli de Filippo, il ritratto del trio napoletano che ha fatto la storia del teatro italiano. La pellicola, firmata da Sergio Rubini, è al cinema dal 13 Dicembre.

Chi è Anna Ferraioli Ravel, vita e carriera

Nata a Salerno nel 1988, Anna Ferraioli Ravel fa il suo esordio come attrice nel 2003, recitando a teatro ne Sogno di una notte di mezza estate, classica commedia di Shakespeare. Si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2012 e nel frattempo continua a recitare a teatro e segue diversi corsi e laboratori di recitazione. Dopo il diploma comincia a farsi strada anche nel cinema. Lavora, in piccoli ruoli, accanto a registi del calibro di Carlo Verdone, Kim Rossi Stuart e Alessandro Genovese.

Nel 2018 ottiene il suo primo ruolo da protagonista ne Ci vuole un fisico, di Alessandro Tamburini. Il film è tratto dall’omonimo cortometraggio, girato per Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2013 e grazie al quale Anna Ferraioli Ravel ha vinto numerosi premi. Nel 2019, la giovane attrice vince il Premio speciale come miglior attrice al Bridge Arts di Rostov. La sua interpretazione in Ci vuole un fisico le vale anche il Premio “migliore attrice rivelazione”al Festival Internazionale dei Castelli Romani e il Premio Migliore attrice emergente Carlo Delle Piane al Terra di Siena Film Festival.

Al cinema ne I Fratelli de Filippo

Nel 2020, Anna Ferraioli Ravel ottiene il ruolo di protagonista nel film di Sergio Rubini I Fratelli de Filippo basato sulla vita della storica compagnia teatrale di Edoardo de Filippo. Interpreta Titina De Filippo, sorella maggiore di Edoardo e Peppino, e, come i fratelli, storica drammaturga e attrice teatrale italiana. Il film, prodotto da Pepito con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, arriva nelle sale per tre giorni dopo l’anteprima al Festival di Roma: il 13, 14 e 15 Dicembre. Il 29 Dicembre, la pellicola approda su Rai 1.

Il film racconta la gioventù del Trio de Filippo, figli illegittimi mai riconosciuti del commediografo Edoardo Scarpetta ed esclusi dalla sua eredità. In una storia di frustrazione, delusioni e sacrifici Sergio Rubini racconta la dura scalata al successo di una famiglia consacrata all’arte che ha fatto la storia del teatro italiano. “Li volevo raccontare come se fossero i Beatles.” -spiega il regista- “Giovani donnaioli, traditori, litigiosi in una storia tutta italiana, una famiglia sgangherata che alla fine ce la fa”.

Oltre a Anna Ferraioli Ravel, fanno parte del cast Mario Autore nel ruolo di Edoardo, Domenico Pinelli nel ruolo di Peppino, Giancarlo Giannini nei panni di Edoardo Scarpetta e Biagio Izzo come Vincenzo Scarpetta.