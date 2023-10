Greta e Lea, chi sono le figlie di Pierfrancesco Favino: cosa sappiamo di loro?

Chi sono le figlie di Pierfrancesco Favino, Greta e Lea. Scopriamo qualche informazione in più sulla bella famiglia del celebre attore italiano, protagonista di film come Nostalgia, Hammamet e Comandante.

Chi sono Greta e Lea, le figlie di Pierfrancesco Favino: cosa sappiamo di loro?

Pierfrancesco Favino e la sua compagna Anna Ferzetti stanno insieme da vent’anni e sono i genitori di due bellissime figlie, Greta e Lea. Sono ancora molto giovani per cui le informazioni sul loro conto sono ancora molto limitate. I due attori, ben consapevoli dei pericoli causati dall’invadenza dei media, le hanno tenute lontane dai riflettori per proteggere la loro privacy e la loro crescita. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla loro famiglia.

Chi è Greta, prima figlia di Pierfrancesco Favino

Nata nel 2006, Greta Favino ha 17 anni ed è la primogenita della coppia di attori. Come i suoi genitori ha già dimostrato una spiccata attitudine artistica, sebbene sembri più interessata alla musica che a palco e telecamere. Ne ha parlato sua madre Anna Ferzetti in una recente intervista, durante la quale si è detta pronta ad aiutarla nel caso decidesse di seguire le sue orme: “È molto orgogliosa e innamorata di entrambi, poi lei ama cantare e sta iniziando un suo percorso. Le piace tanto. Vedremo. Le dico sempre: se vuoi fare l’attrice va bene, è complicato come qualsiasi altro mestiere. Devi studiare tanto. In più ha anche la fortuna di avere due attori in casa”.

Chi è Lea, figlia più piccola di Favino e Ferzetti

La piccola Lea Favino è nata nel 2012, ha 11 anni ed è la seconda figlia di Pierfrancesco Favino ed Anna Ferzetti. Sebbene sia ancora giovanissima, ha già fatto il suo esordio al cinema al fianco di suo padre. Lea ha infatti interpretato Alice Le Rose nel film Padrenostro di Claudio Noce, presentato nel 2020 durante il 77esimo Festival del Cinema di Venezia.