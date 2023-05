Roma, gli rompono il finestrino: scende dall’auto e spara

Tra le tante notizie di cronaca ce n’è una che coinvolge la capitale italiana. A Roma un uomo scende dalla propria auto e spara a due persone che, in scooter, gli avevano danneggiato il finestrino.

Non si contano vittime.

Uomo scende dall’auto e spara, succede a Roma

È successo a Roma, capitale italiana, in piazza Talenti, intorno alle ore 17:20 di ieri, Giovedì 4 Maggio. Protagonisti della vicenda sono quattro persone, due uomini in scooter e due in automobile. A giungere sul posto sono stati i carabinieri di Montesacro e gli agenti del Nucleo Radiomobile, insieme a loro la VII Sezione per effettuare i consueti rilievi.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio ha coinvolto due mezzi e quattro persone: i due uomini erano a bordo di un Suv, prima di essere attaccati da due persone che, su uno scooter, si sono avvicinate al veicolo danneggiandolo. Dopo aver rotto il finestrino anteriore, l’uomo all’interno dell’auto è sceso e, recandosi in strada, ha cominciato ad aprire il fuoco contro i due uomini sul motorino, costringendoli alla fuga.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il gesto avventato dell’uomo ha fatto scappare i due sullo scooter, nonostante abbia causato spavento. Per fortuna non si registrano vittime. I due fratelli, che sono entrambi imprenditori, dovranno adesso rilasciare la loro dichiarazione, dato che non è possibile conoscere l’identità dei due uomini in sella al motorino.

Un caso di cronaca risoltosi “facilmente”, visto che non conta né feriti né danni, ma si sarebbe potuto concludere in maniera differente, scrivendo una pagina di cronaca nera. L’utilizzo dell’arma da fuoco ha permesso ai due uomini – inizialmente vittime dell’episodio – di allontanare i due “possibili” rapinatori, ma avrebbe potuto causare un danno irreparabile.

Sarà compito dei carabinieri mettere a punto la vicenda e cercare di conoscere l’identità delle altre due persone coinvolte.

LEGGI ANCHE: Neonato rapito dal padre in ospedale: si cerca l’uomo.