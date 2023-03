Oscar 2023, Brendan Fraser e Michelle Yeoh miglior attori protagonisti: le parole due due vincitori

Oscar 2023, Brendan Fraser e Michelle Yeoh portano a casa una prestigiosa statuetta del miglior attore e attrice. Nella notte tra il 12 e l 13 marzo 2023 si è tenuta la 95esima edizione dei Premi Oscar, uno dei momenti più importanti dell’anno per l’industria cinematografica hollywoodiana. Ecco i commenti dei due attore vincitori.

Oscar 2023, Brendan Fraser e Michelle Yeoh miglior attori protagonisti

La cerimonia degli Oscar 2023 si è conclusa con tutti i vincitori che hanno ritirato la famosa statuetta. The “Whale” di Darren Aronofsky segna il ritorno e la vittori come miglior attore protagonista di Brendan Fraser, che aveva messo in pausa la sua carriera all’inizio degli anni 2000 per motivi personali e dopo aver accusato un pezzo grosso dell’industria cinematografica di violenza sessuale. Mentre, Michelle Yeoh Vince l’Oscar alla miglior attrice protagonista per il suo ruolo di Evelyn nel film Everything Everywhere All at Once. Si tratta della prima donna asiatica a vincere come Migliore attrice protagonista.

Le parole due due vincitori

“I sogni si avverano e, signore, non lasciate mai che qualcuno vi dica che avete passato una certa età'”, commenta Michelle Yeoh ritirando la statuetta. “Dedico il premio a mia mamma e a tutte le mamme del mondo: sono loro le supereroine. Senza di loro nessuno sarebbe qui stasera – aggiunge – mia mamma mi sta guardando in Malesia adesso: ti porto l’Oscar. Anche alla mia famiglia estesa a Hong Kong dove hoiniziato la mia carriera. Alle mie figlie, alle figliocce, a mio fatello”, conclude.

“Avete un cuore da balena: è possibile vedere nelle vostre anime. Un onore essere qui con voi“. Così un emozionatissimo ringrazia tutti. “Ho iniziato trent’anni fa a fare film e non sempre le cose sono andare come dovevano. Ora sono qui. Ritornare in superficie non è facile ma ce l’ho fatta, ci sono persone che me l’hanno permesso, i miei figli”, aggiunge. Ringrazia enormemente il regista, Darren Aronofsky, il quale gli ha permesso di tornare in superficie, riemergere.