Un Professore 3, quando esce la prossima stagione? Anticipazioni e conferme

Quando esce Un Professore 3, le voci e le anticipazioni sulla prossima stagione. Il grande successo della fiction Rai rende quasi scontato il suo ritorno: quanto dovranno attendere i fan?

Un Professore 3, quando esce la prossima stagione?

La seconda stagione di Un Professore, amata serie tv Rai con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, si è rivelata un grandioso successo che fa ben sperare per una sua continuazione. I dodici episodi dello show hanno sorpreso tutti, assicurandosi spesso una fetta di share superiore al 20%. Non c’è neanche il tempo di mandare in onda l’intensissimo finale che il pubblico già brama una terza tranche di episodi. Fortunatamente per gli spettatori, visti i numeri fatti dalla fiction il rinnovo pare solo una formalità. Ne è sicuro Alessandro Gassman, volto del Professore Dante Balestra che, in risposta al tweet di un utente, si è limitato ad un inequivocabile “Torneremo”. Per quanto riguarda le tempistiche precise, tuttavia, è ancora fin troppo presto per fare una stima. Quando rivedremo Dante e la sua classe in tv?

Anticipazioni e voci sul ritorno dello show, l’intervista allo sceneggiatore

Lo sceneggiatore di Un Professore Sandro Petraglia ha fornito qualche dettaglio in più sul probabile ritorno della fiction in un’intervista concessa a Fanpage.it. “Non abbiamo ancora iniziato a scriverla.” -ha ammesso Petraglia- “Dato il successo sono sicuro che si farà, ma aspettiamo la conferma della Rai”. Per quanto riguarda le tempistiche, lo sceneggiatore ha dichiarato che sarà improbabile vedere la serie su Rai 1 prima del 2025: “Cerchiamo di essere un po’ più veloci, ma sono dodici episodi da 50 minuti. Ci sono due filosofi per serata. Ci vuole un po’ di tempo per costruirla. I personaggi sono molti. Speriamo di anticipare, ma non credo che andremo in onda molto prima”. Anche tra la prima e la seconda stagione, infatti, c’era stato un gap di due anni.

Per quanto riguarda i contenuti, Petraglia ha condiviso alcune delle sue idee sui possibili punti focali della prossima tranche di episodi: “Non posso dire troppo, ma di sicuro Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo sono tre attori su cui puntiamo molto. Quindi ci saranno Simone e Manuel e tornerà Mimmo. Una relazione tra Simone e Manuel? Non si sa mai. Ormai stiamo diventando i maestri della fluidità”.