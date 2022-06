Chi è Raffaella Cesaroni, conduttrice di Sky TG24: vita privata, marito, figli

Chi è Raffaella Cesaroni, conduttrice di Sky TG24. La giornalista originaria di Latina ha 49 anni ed è iscritta all’albo dei professionisti dal 2004. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Raffaella Cesaroni, conduttrice di Sky TG24: vita privata e carriera

Nata a Latina il 16 luglio 1972, Raffaella Cesaroni è una nota giornalista televisiva, conduttrice di Sky TG 24. Dopo una laurea con lode in Sociologia comincia a dedicarsi alla sua carriera nel settore dell’informazione.

Fa il suo esordio sul piccolo schermo nell’emittente regionale Tele Lazio. In quel periodo presenta diverse manifestazioni sportive e culturali, come ad esempio il Premio Città di Recanati.

Nel 2000 passa alla tv via cavo, approdando alla redazione di Stream TV. Tre anni dopo, nel 2003, arriva finalmente in Sky, scelta personalmente dal Direttore Emilio Carelli. Cesaroni presenta le edizioni mattutine del tg giornaliero del canale all-news e svolge incarichi da inviata per diversi eventi di spicco, sia in Italia che all’estero.

Tra questi si ricordano il matrimonio tra Alberto II e Charlene di Monaco, o anche il decennale della morte di Lady Diana.

La sua carriera giornalistica le vale ben due premi: il primo nel 2009, quando vince il il V° Premio giornalistico “Città di Salerno”, e il secondo nel 2011 quando ottiene il Premio Donna dell’anno per il settore Informazione assegnato dall’Università Bocconi di Milano. È possibile seguire la vita e la carriera di Raffaella Cesaroni attraverso le sue apposite pagine web.

La giornalista ha infatti una pagina Facebook ufficiale e un sito web personale, dove si descrive così: “Approfondisco i temi di salute e sanità. Presento e modero incontri. Comunicare offline e online è la mia professione”.

Vita privata: marito, figli

Si sa molto poco della vita privata di Raffaella Cesaroni, particolarmente attenta nel proteggere la privacy dei suoi familiari. In un’intervista al sito internet Esteticapermamme.it rivela di avere un marito e una figlia di nome Ginevra.

Cesaroni ha parlato del rapporto con il suo corpo dopo la gravidanza: “Ho avuto una gravidanza senza problemi, ma non è stato semplice portarmi dietro il pancione con la vita sempre indaffarata che ho fatto. Ho cercato di rientrare nei miei abiti il prima possibile, perché diventare mamme non vuol dire poi dimenticarsi di se stesse per vivere in funzione dei propri bambini. È quello che gli uomini rimproverano spesso alle compagne“.