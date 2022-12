La Finale di Sanremo Giovani sarà oggi, venerdì 16 dicembre, e sarà ancora una volta condotta da Amadeus. Ma come funzionerà il voto a Sanremo Giovani delle canzoni?

Sanremo Giovani, voto delle canzoni: come funziona?

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, i primi sei classificati entreranno di diritto tra i Big del Festival di Sanremo 2023, al via dal 7 febbraio. Quindi in tutto i cantanti in gara tra i big saranno 28.

Amadeus condurrà la serata che vedrà sul palco 12 giovani concorrenti. Come lo scorso anno, ci sarà la Commissione Musicale per la valutazione dei brani mentre Amadeus invece voterà in maniera autonoma. Ciascun voto avrà il peso al 50% e verrà eletto il vincitore di categoria mentre gli altri cinque saranno enunciati al secondo posto parimerito.

Tra i giovani la sfilata dei big