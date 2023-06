Alexandre Kantorow, chi è: vita privata, carriera e concerti del pianista francese

Alexandre Kantorow è un giovane pianista che si è fatto conoscere in tanti paesi per il suo talento e la sua musica.

Alexandre Kantorow è un giovane pianista di origini franco-britanniche. Nonostante la sua giovane età, la sua musica e il suo talento sono riconosciuti in molti paesi del mondo. All’attivo ha già numerosi premi.

Alexandre Kantorow, chi è: vita privata

Alexandre Kantorow è un giovane e talentuoso pianista ed è stato il primo francese a vincere la medaglia d’oro al prestigioso Concorso Tchaikovsky di Mosca ed anche il Grand Prix. Nato in Francia nel maggio del 1997, ha studiato con Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko, Frank Braley e Rena Shereshevskaya. Kantorow ha vinto i premi della Safran Foundation e della Banque Populaire e nel 2019 è stato nominato “Musical Revelation of the Year” dalla Professional Critics Association. Nel 2020 è stato vincitore de le Victoires de la Musique Classique in due categorie: registrazione dell’anno e solista strumentale dell’anno.

Carriera e concerti del pianista francese

La sua carriera è già molto ricca ed importante. Iniziata solo a 16 anni, si è esibito ad eventi come Concertgebouw di Amsterdam, il Konzerthaus di Berlino, la Philarmonie di Parigi, Bozar di Bruxelles e dei maggiori festival come Verbier, La Roque d’Antheron, Piano aux Jacobins. Ha inciso il CD “À la russe “ (Rachmaninov, Tchaikovsky, Stravinsky, Balakirev) per l’etichetta BIS ha vinto numerosi premi e segnalazioni fra cui “Choc de l’Année” di Classica, Diapason découverte (Diapason), Supersonic (Pizzicato).

