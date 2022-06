Alberto Matano e Riccardo, tutto sul matrimonio: quando, dove, Mara Venier, ospiti vip

Alberto Matano e Riccardo, tutto sul matrimonio del conduttore de La vita in diretta. Il giornalista si prepara a convolare a nozze con il suo misterioso compagno, scopriamo qualche informazione in più al riguardo. Quando si sposa? Dove si svolgerà la cerimonia? Chi saranno gli ospiti VIP?

Alberto Matano e Riccardo, tutto sul matrimonio: quando e dove

Alberto Matano è finalmente pronto a convolare a nozze con il suo compagno, Riccardo Mannino. Il conduttore de La vita in diretta si era finalmente aperto in un’intervista al Fatto Quotidiano: “Sposo Riccardo dopo tanti anni insieme, abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso”. Il matrimonio, secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, è in programma per sabato 11 giugno, e si terrà a Labico, in provincia di Roma.

La location scelta per la cerimonia è un resort nella tenuta dello chef Antonello Colonna, che nel 2019 ha ospitato il matrimonio di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Secondo le ultime voci, sono invitati alla cerimonia una serie di ospiti VIP d’eccezione, tra cui Claudio Santamaria, il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi e Francesca Barra. Le nozze saranno officiate dalla celebre conduttrice tv Mara Venier, amica intima di Matano. La presentatrice di Domenica In ha pubblicato una foto delle prove generali sul suo profilo Instagram.

Chi è Riccardo Mannino, futuro marito di Alberto Matano

Alberto Matano ha sempre provato a proteggere al meglio la sua privacy e quella del suo compagno, per questo fino a poche settimane fa si sapeva pochissimo su Riccardo Mannino.

In base alle informazioni raccolte sinora, Riccardo è un avvocato cassazionista di 55 anni, laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma nel 1990. Secondo i giornali di gossip, è un grande appassionato di sport, soprattutto il nuoto e lo sci. Ha inoltre un pallino per le automobili e ne possiede anche una d’epoca. Molti ristoratori del centro raccontano di averlo intravisto in giro per la città in bicicletta.