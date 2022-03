Rod Stewart: “La mia Ferrari non può passare di qui”. Il noto cantautore britannico affianca gli operai e ripara la strada che porta a casa sua. Il musicista si è fatto riprendere in un video che ha fatto il giro del web, in cui accusa le istituzioni inglesi di negligenza: “Milioni di sterline spese per la M11 e qui è pieno di buche”.

“Troppe buche, la mia Ferrari non ci passa” Rod Stewart ripara la strada di casa sua

Pochi giorni fa le autorità inglesi si son ritrovate a gestire una situazione alquanto surreale. Il celebre musicista e cantautore britannico Rod Stewart ha infatti sorpreso tutti mettendosi a riparare la strada di casa sua. La star 77enne ha radunato degli operai e ha cominciato a riempire le tante buche del viale che porta alla sua tenuta ad Harlow, nell’Essex. Stewart si è fatta riprendere durante i lavori, con tanto di giubbotto giallo di sicurezza, in un video in cui recrimina lo stato della carreggiata alla negligenza delle istituzioni: “Questo è lo stato della strada vicino a dove vivo, ad Harlow.

È così da un sacco di tempo. Le persone si sfasciano la macchina passando di qui. L’altro giorno c’era un’ambulanza con una gomma bucata. La mia Ferrari non può assolutamente passare di qui. Per questo io e i ragazzi abbiamo pensato di venire qui e risolvere da soli. Noi riempiamo le buche mentre milioni e milioni di sterline vengono spese per la M11. Ripariamo noi la strada, visto che nessuno ha la voglia di farlo”.

Ecco il video completo, distribuito dal quotidiano britannico The Guardian.

La reazione delle autorità inglesi

L’iniziativa di Rod Stewart ha subito raccolto consensi tra i cittadini inglesi, suscitando però l’allarme delle autorità.

Varie figure locali hanno pregato i cittadini di non copiare il musicista e di non cimentarsi in riparazioni improvvisate, viste le precarie condizioni di sicurezza. Stewart è stato redarguito dalle autorità, ma il cantante è riuscito comunque a ottenere l’effetto sperato. I politici di Harlow non hanno potuto far altro che prendere le redini del cantiere e continuare ufficialmente le operazioni di manutenzione della strada.