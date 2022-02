I Negramaro tornano live a teatro: le date dei concerti del 2022

Dopo l’annullamento del tour primaverile, i Negramaro confermano il loro ritorno sul palco: ecco le date dei concerti del 2022. L’Unplugged European Tour farà tappa nei teatri delle maggiori città italiane ed europee a partire dal 30 Settembre.

Giuliano Sangiorgi e il ritorno in live acustico: “Ci manca il contatto con il pubblico”

A poco più di un mese dall’anniversario di vent’anni nel mondo della musica, i Negramaro hanno ufficialmente annullato le date dei concerti previsti per Marzo e Aprile 2022.

Il tour era stato rinviato giù questa estate, sempre per motivi legati alla situazione pandemica in Italia. Un annuncio amaro, fatto dal frontman Giuliano Sangiorgi con un video sui social. I fan, tuttavia, non hanno motivo di disperarsi. Il cantante ha annunciato che il gruppo tornerà comunque ad esibirsi dal prossimo autunno, in una nuova tournéé rinominata Unplugged European Tour 2022.

Nessun bagno di folla per i Negramaro, che tornano ad esibirsi nei teatri in live acustico, a quindici anni dal La Finestra Tour a teatro.

Una scelta portata dalla necessità di adattarsi all’emergenza Covid e al bisogno della band di tornare a suonare: “Abbiamo provato in tutti i modi a riportare la nostra musica nei palazzetti, ma il perdurare della situazione pandemica ci ha costretti a riprogrammare i concerti in autunno. Vogliamo tornare ad abbracciarvi e sentire la vostra energia magica con un tour speciale”.

Negramaro in tour nell’autunno del 2022, le date dei concerti

L’Unplugged European Tour 2022 avrà inizio il prossimo 30 Settembre e porterà i Negramaro ad esibirsi in 14 tappe nei maggiori teatri italiani. Poi la band si sposterà all’estero, con dieci tappe nelle principali città europee. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita a partire dalle ore 11 del 16 Febbraio. La vendita generale apre due giorni dopo, alle ore 12 del 18 Febbraio.

Ecco le date di tutti i concerti in programma:

30 Settembre, Milano. Teatro degli Arcimboldi.

7 Ottobre, Sanremo. Teatro Ariston

10 Ottobre, Bergamo. Teatro Creberg.

13 Ottobre, Brescia. Gran Teatro Morato.

16 Ottobre, Padova. Gran Teatro Geox.

19 Ottobre, Firenze. Tuscany Hall.

22 Ottobre, Napoli. Teatro Augusteo.

25 Ottobre, Lecce. Teatro Politeama Greco.

28 Ottobre, Catania. Teatro Metropolitan.

31 Ottobre, Bari. Teatroteam.

5 Novembre, Mantova. Grana Padano Arena & Theatre.

8 Novembre, Torino. Auditorium del Lingotto G. Agnelli.

11 Novembre, Bologna. Teatro Europa Auditorium.

13 Novembre, Roma. Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia.

21 Novembre, Londra. 02 Shepard’s Bush Empire.

23 Novembre, Amsterdam. Melkweg.

26 Novembre, Parigi. Le Trianon.

27 Novembre, Bruxelles. Cirque Royale

29 Novembre, Francoforte. Batschkapp.

2 Dicembre, Monaco. Neue Theaterfabrik

4 Dicembre, Lugano. Palazzo dei Congressi.

5 Dicembre, Zurigo. Komplex 457.

7 Dicembre, Lussemburgo. Rockhal.

10 Dicembre, Barcellona. Barts.