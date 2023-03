Gigi Finizio, chi è il cantante napoletano: carriera, moglie, figli, vita privata

Chi è Gigi Finizio, cantante e compositore napoletano. Tra i più noti autori partenopei, ha trovato la fama nazionale negli anni Novanta grazie al Festival di Sanremo. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Gigi Finizio, vita privata e carriera del cantante napoletano

Nato a Napoli il 31 maggio 1965, Luigi Finizio, detto Gigi, ha 57 anni ed è un famoso cantante e compositore. Uno dei volti più noti della tradizione musicale partenopea, ha trovato il successo negli anni Novanta. Nino D’Angelo, celebre cantante napoletano, lo considera “la più bella voce di Napoli”. Cresciuto nel Rione Sanità, Gigi Finizio si avvicina fin da piccolo alla musica: inizia a cantare all’età di soli 7 anni. Ne ha appena compiuti nove quando fa il suo debutto discografico: nel 1974 supera l’esame SIAE e pubblica il suo primo album, For’a scola. Finizio è considerato un vero e proprio bimbo prodigio, in quegli anni collabora con diversi artisti e pubblica altri tre album, Dint’o cullegio, Prime esperienze e Azzurro azzurro. Nel 1984, a 19 anni, arriva il singolo Odio, che supera le 300mila copie vendute.

In età adulta, Finizio continua a stupire. Dopo diversi album molto noti a livello locale, il cantante trova la sua occasione nel 1994 grazie a Sanremo Giovani, dove trionfa con Scacco matto. Questa vittoria gli consente di partecipare al Festival di Sanremo di quell’anno nella sezione dedicata ai giovani talenti, dove ottiene un ottimo terzo posto con il brano Lo specchio dei pensieri. Questo brano è il cavallo di battaglia dell’omonimo album pubblicato nel 1995, che gli vale un disco d’oro e il primo assaggio di fama nazionale. Negli anni successivi tornerà sul palco dell’Ariston in due occasioni tra i Big: nel 1996 con Solo lei, che ottiene il 17esimo posto, e nel 2006 al fianco de I ragazzi di Scampia con Musica e speranza, che conquista il terzo posto nella sezione Gruppi.

Negli anni Gigi Finizio si costruisce una carriera di grande successo, diventando famoso anche in diversi paesi europei. Con ben 37 album pubblicati, di cui 28 in studio, 3 live e 6 raccolte, la sua produzione musicale entra nel cuore di moltissimi appassionati di musica napoletana. Tra i suoi brani più amati ricordiamo Amore amaro, A modo mio, Più che posso, Voglio sape, E tu mi manchi, Fammi riprovare e Smania.

Vita privata: moglie, figli

Gigi Finizio è molto geloso della sua vita privata, per cui non ci sono molti dettagli in giro sui suoi familiari. È sposato dal 1987 con Bruna Pirelli, suo grande amore e compagna di vita. Nel corso degli anni la coppia ha avuto due figli, Melania e Danilo. Le uniche informazioni sul conto di Bruna arrivano da apparizioni pubbliche ed in tv dello stesso Gigi Finizio, che ha parlato così del suo rapporto con lei in una recente intervista a Vieni con me: “L’amore con la notorietà? Siamo forse l’unica coppia salva. È difficile, molto difficile sopportare. Mia moglie è una donna che ti suggerisce tante cose con la giusta attenzione, parla poco ma trasmette molto con gli occhi. È la casa, è la famiglia”. Poche anche le foto, Bruna non ha infatti profili social: è però apparsa spesso sul profilo Instagram del marito, che ad oggi conta oltre 220mila follower.