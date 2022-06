Alberto Matano si sposa con Riccardo: chi è il futuro marito?

Chi è Riccardo, il futuro marito di Alberto Matano? Il noto conduttore de La vita in diretta ha da poco svelato l’intenzione di sposare il suo compagno di vita: “Abbiamo aspettato tanto, ora è deciso”. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Alberto Matano sposa Riccardo, la conferma del conduttore: “È deciso”

Dopo tanti anni passati a schivare domande sulla sua vita privata, Alberto Matano ha finalmente ceduto. L’amato presentatore de La vita in diretta ha infatti rivelato in un’intervista al Fatto Quotidiano di essere pronto a sposare Riccardo, il suo misterioso compagno di vita: “È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo.

Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese di giugno, conclusa la stagione televisiva”. La rivelazione di Matano dovrebbe mettere fine anche alle voci che lo vedevano legato sentimentalmente all’amico Vincenzo Spadafora, deputato del Movimento 5 Stelle.

Il settimanale Chi avrebbe inoltre beccato i due innamorati in giro insieme per Roma, con una serie di foto in esclusiva. Ma non è tutto, la rivista diretta da Alfonso Signorini sostiene di aver scoperto persino la data precisa delle nozze: “Sabato 11 giugno, il conduttore e il compagno Riccardo si giureranno amore eterno a pochi passi da Roma, a Labico per l’esattezza, nel resort della tenuta di Antonello Colonna“.

In base alle informazioni raccolte da Chi il matrimonio sarà officiato da un VIP d’eccezione, niente meno che Mara Venier.

Chi è il futuro marito di Alberto Matano? Cosa sappiamo sul misterioso Riccardo

Ma cosa sappiamo di Riccardo, il futuro marito di Alberto Matano? Il conduttore ha sempre provato a proteggere al meglio la sua privacy e quella del suo compagno, per questo non ci sono molte informazioni su di lui.

L’esistenza di Riccardo, infatti, è divenuta nota ai più solo con l’intervista di Matano delle scorse settimane. Al momento ci sono solo ipotesi sulla sua identità precisa. Secondo un articolo de L’Inserto, si tratterebbe di un avvocato romano di 55 anni, con il quale Matano è stato spesso visto in giro per la Capitale. Che sia lui l’uomo ritratto nelle foto di Chi? Per conoscere la verità dovremmo attendere il giorno delle nozze.