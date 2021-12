Chi è Imma battaglia, moglie di Eva Grimaldi

Chi è Imma Battaglia? L'attivista per i diritti LGTB ha fatto carriera in politica e dal 2019 è sposata con l'attrice Eva Grimaldi.

Imma Battaglia è un’attivista e politica italiana di 61 anni, originaria di Portici (Napoli). È stata organizzatrice del primo Gay Pride in Italia, scrive sulla versione italiana di L’Huffington Post ed è dirigente di un’azienda informatica. Dal 2019 è sposata con Eva Grimaldi, conosciuta sull’Isola dei Famosi. Ecco chi è Imma Battaglia.

Chi è Imma Battaglia: biografia e carriera

Imma, Immacolata all’anagrafe, Battaglia, nasce il 28 marzo 1960 a Portici (Napoli). Trascorre l’adolescenza nascondendo il suo orientamento sessuale, per timore del giudizio altrui. Diplomatasi al liceo, si iscrive alla facoltà di Matematica all’Università Federico II di Napoli e nel frattempo diviene membro del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di Roma. Qui viene poi eletta presidente, carica che mantiene fino al 2000.

Durante gli anni Novanta si impone come una delle protagoniste del movimento LGBT italiano. È lei l’organizzatrice, insieme a Vladimir Luxuria del primo Gay Pride svoltosi in Italia, nel 1994. Tale attività la spinge a fondare il Di’ Gay Project, un’APS di destra, e il Gay Village, un evento estivo che si teneva a Roma fino al 2018. Intanto, nel 2009, Imma Battaglia entra in politica al fianco di Nichi Vendola.

Lui intende portarla alle elezioni europee, ma la candidata non riesce ad accedere al Parlamento. Nel 2013, però, conquista un seggio al consiglio comunale della capitale. Durante la sua vita ricopre anche il ruolo di sales manager dei mercato Utilities, Energy, PAC, PAL per un’azienda del settore ICT, che le dà l’esperienza necessaria per diventare dirigente di Meware, la società informatica per cui tuttora lavora. Nel frattempo, scrive sulla versione italiana dell’Huffington Post.

Vita privata dell’attivista LGBT

La moglie di Imma Battaglia è Eva Grimaldi. Le due si sono conosciute nel corso del reality show L’Isola dei Famosi nel 2017. Allora Eva Grimaldi era concorrente, e Imma Battaglia special guest. Dopo aver trascorso una settimana insieme in Honduras, l’attrice ha fatto coming out, rivelando il proprio amore per l’attivista. Nel 2019 la coppia è convolata a nozze nella sala Rossa del Campidoglio. Enzo Miccio ha curato i dettagli del matrimonio, che è stato trasmesso su Real Time.