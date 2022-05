Mara Venier, chi sono i figli della conduttrice?

Mara Venier è una conduttrice televisiva, alla guida del programma della Rai “Domenica In”, che è soprannominata affettuosamente anche “Zia Mara”. Chi sono i suoi figli?

Mara Venier, chi sono i figli?

Mara Venier, che nella sua vita si è sposata tre volte, ha avuto due figli da due compagni diversi. Vediamo chi sono.

Paolo Capponi

Paolo Capponi è il figlio che Mara Venier ha avuto con il compagno Pier Paolo Capponi. Qualche anno fa l’ha Paolo ha reso la conduttrice nonna, ma tra i due i rapporti non sono sempre stati idilliaci.

Per un periodo tra i due, infatti, ci sarebbe stato un po’ di gelo che sarebbe poi stato superato dopo che Mara è diventata nonna di Claudio. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita – ha infatti confessato la Venier – ma l’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella…è arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso”.

Elisabetta Ferracini

Elisabetta Ferracini è la prima figlia di Mara Venier, nata dalla relazione tra Mara e il primo marito Francesco Ferracini. Elisabetta, che ha seguito le orme della carriera della madre, oggi è un personaggio televisivo e conduttrice. Classe 1968, è stata a contatto sin da piccola con il mondo dello spettacolo e nel 1991 Elisabetta ha debuttato come attrice nella fiction Chiara e gli altri. Nella trasmissione Italia chiamò nel 1991 ha debuttato come presentatrice e per un periodo ha anche condotto Domenica In.

Nel 1994 è stata scelta per affiancare Pippo Baudo in Tutti a Casa, in onda il sabato sera su Rai Uno, e Sanremo Giovani ed è stata ospite in programmi come Quelli che il calcio e La prova del cuoco.