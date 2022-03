Alba Parietti, chi è oggi la conduttrice tv: compagno, figli, Maneskin, Instagram

Chi è oggi Alba Parietti, poliedrica conduttrice e pilastro della tv italiana dagli anni ’80. Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo è stata anche attrice, opinionista e, per un breve periodo, cantante. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Alba: dal compagno, all’ex marito e i figli.

Chi è Alba Parietti oggi: vita privata e carriera della conduttrice

Nata a Torino il 2 luglio 1961, Alba Parietti ha oggi 60 anni ed è ancora uno dei volti televisivi più amati dagli italiani.

Dopo una breve carriera da cantante, Alba si è affermata come una delle conduttrici e showgirl simbolo del piccolo schermo negli anni ’90. Personaggio poliedrico, ha rivestito diversi ruoli nel mondo dello spettacolo, mettendosi anche alla prova come attrice. Fa il suo esordio in tv nel 1980, come conduttrice in alcune emittenti locali piemontesi. Poi, nel 1983, arriva l’esordio sulla televisione nazionale nel varietà Rai Galassia 2, diretto da Gianni Boncompagni.

Un anno dopo è la valletta di Gigi Sabani ad Ok il prezzo è giusto.

Negli anni ’90 arriva l’era della sua definitiva consacrazione. In quegli anni presenta Galagoal, il Festival di Sanremo, Domenica In e Papaveri e Papere. Dal 2000 comincia a farsi strada anche come opinionista e giurata in molti reality show, tra cui L’Isola dei Famosi, La Fattoria e La pupa e il secchione. In alcuni casi ha partecipato anche in veste di concorrente.

È stata una “naufraga” sull’Isola, ha danzato sul palco di Ballando con le stelle e ha fatto parte del cast di Tale e quale show. Nel 2022 indossa il costume dell’Aquila al Cantante Mascherato.

Alba Parietti come Damiano dei Maneskin: l’imitazione a Tale e quale show

Nel 2021 Alba Parietti si è messa alla prova come imitatrice in Tale e quale show, il talent Rai diretto da Carlo Conti in cui un gruppo di VIP prova ad impersonare celebri personaggi dello spettacolo.

Una delle sue esibizioni più discusse è stata quella che la vedeva nei panni di Damiano David dei Maneskin. La conduttrice torinese ha cantato la sua versione di Zitti e buoni, brano che è valso al gruppo rock la vittoria di Sanremo e dell’Eurovision nel 2021.

Vita privata: compagno, figli, Instagram

Alba Parietti è stata sposata dal 1981 al 1999 con Franco Oppini, noto cabarettista ed attore comico italiano. Dalla loro unione, nel 1982, è nato Francesco Maria Oppini, oggi un volto molto noto del piccolo schermo. Negli anni successivi, dopo il divorzio da Oppini, la conduttrice ha avuto molte relazioni. Dal 1991 al 1996 ha avuto una storia con Stefano Bonaga, filosofo e docente universitario. Negli anni 2000 frequenta il principe Giuseppe Lanza di Scalea e in seguito Cristiano De André, figlio del più noto Fabrizio, storico cantante italiano.

Ma chi è il compagno di Alba oggi? Alcune indiscrezioni dello scorso giugno sostenevano che la conduttrice avesse ritrovato l’amore in un ragazzo di quarant’anni più giovane di lei. Si tratta di Cristiano Urso, giovane violinista ventenne che, in realtà, ha solo un grande rapporto di amicizia con Alba. Lei stessa, all’epoca, ci scherzò su sul suo profilo Instagram, dove ha oltre 470mila follower: “Al momento è il fidanzato più giovane che ho.

Scherzo, naturalmente, Cristiano Urso è uno dei miei più cari amici. È un grandissimo artista, un violinista meraviglioso, soprattutto per me prezioso. Senza di lui la mia vita sarebbe meno bella. Qualcuno pensa che non si possa essere così tanto amici con età differenti , in effetti lui per me è un po’ vecchiotto. Vorrei che tutti gli faceste gli auguri perché io questo ragazzo lo adoro”.