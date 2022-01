Chi è Gemma Galgani, tornata in tv col seno rifatto? Quanti anni ha e che lavoro faceva? Biografia della più famosa dama di Uomini e Donne Over

Gemma Galgani, la dama più chiacchierata di Uomini e Donne trono over, ha deciso di tornare in tv per la stagione 2021-2022 con una novità: il seno rifatto. “Così troverò il mio principe“, ha promesso prima che iniziassero le puntate e dunque i corteggiamenti. Ma chi è Gemma Galgani? Quanti anni ha? Intanto, Gemma porta avanti la relazione con Costabile con non senza sorprese.

Chi è Gemma Galgani

Gemma Galgani è la dama del trono over di Uomini e Donne, che negli anni ha collezionato tantissimi corteggiatori all’interno del programma.

Quanti anni ha Gemma Galgani?

Per questa stagione deciso di stupire il parterre maschile con un seno nuovo di zecca: “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza“. Insomma, Gemma spera proprio che la chirurgia estetica possa offrirle unain più e farle trovare l’amore.

Qual è l’età di Gemma Galgani? In molti se lo chiedono. La dama del trono over è nata a Torino, città in cui tuttora vive, il 19 gennaio 1950: dunque ha 71 anni.

Lavoro

Gemma è stata direttrice del teatro Alfieri di Torino prima di diventare un personaggio dello spettacolo. Il suo sogno da bambina era quello di diventare ballerina di danza classica. Dopo il diploma all’Istituto d’arte di Torino, inizia a lavorare per il teatro Alfieri fino a diventarne direttrice per 12 anni dal 1969 al 1981. Poi è direttrice anche del Teatro Colosseo (vicino al Parco del Valentino). Da personaggio di spicco della vita teatrale torinese alla tv: la notorietà arriva grazie alla partecipazione a Uomini e Donne trono over, dove la Galgani è ormai protagonista da molti anni.

Gli attacchi e le critiche tra le due protagoniste del programma sono all'ordine del giorno.

Matrimonio

Gemma è stata sposata quando era molto giovane. Un matrimonio “lampo” perché è durato solo sei mesi. Un colpo di fulmine per un ragazzo di 19 anni, quando lei ne aveva 23. Pare però che il rapporto sia stato messo in crisi dalla gelosia eccessiva di lui. Dopo questo matrimonio non si è più risposata.

Gemma Galgani, seno rifatto

Nei mesi scorsi Gemma Galgani si è sottoposta a un ritocco chirurgico (da parte del chirurgo plastico Marco Gasparotti: ecco chi è) nella speranza di trovare finalmente il suo principe azzurro. La dama del trono over di Uomini e Donne, che negli anni ha collezionato tantissimi corteggiatori all’interno del programma, in vista del ritorno in Tv ha deciso di stupire il parterre maschile con un seno nuovo di zecca: “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza“.

Un ritocchino anche alle labbra?

La dama ha inoltre aggiunto di essersi concessa un ritocchino anche alle labbra, scatenando così l’indignazione dell’opinionista Tina Cipollari e facendo scoppiare il primo battibecco infuocato della nuova edizione del programma di Maria De Filippi.

Gemma Galgani, seno rifatto: la prima foto

Il giornalista e direttore di Nuovo Tv Riccardo Signoretti ha pubblicato su Instagram la prima foto di Gemma con il suo seno nuovo di zecca.

Un grave lutto



Per Gemma Galgani un grave lutto perchè un suo caro amico e collega è morto. Si chiama Nicolas Esposito, ballerino, morto in un incidente stradale a Ryad.







Gemma Galgani a “Uomini e Donne”: un bacio durato 16 minuti

Un bacio lungo 16 minuti tra Gemma e Costabile a “Uomini e Donne”. Dopo essersi conosciuti durante gli incontri del trono, il cavaliere e la dama continuano la frequentazione. I due hanno trascorso l’ultima esterna in macchina e, in un luogo appartato, secondo il loro racconto avrebbero passato la serata a baciarsi. “È impossibile essersi baciati per 16 minuti”, Tina attacca Gemma. “È stata una battuta, non sono stata a guardare l’orologio, ma Costabile è un sub per questo è stato un bacio interminabile”, risponde Gemma.

Mentre Costabile racconta con enfasi: “C’è stato un momento in cui a Gemma mancava il respiro“. I due sembrano molto presi l’uno dall’altro e il cavaliere fa sapere: “I nostri sentimenti sono reciproci“.