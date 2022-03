Francesco Oppini, chi è il figlio di Alba Parietti: Tommaso Zorzi, fidanzata, Instagram

Chi è Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Classe 1982, si è affermato come personaggio televisivo e come opinionista sportivo. Conosciamo un po’ meglio la sua carriera e vita privata. Dalla sua amicizia con Tommaso Zorzi, alla sua fidanzata e al suo profilo Instagram.

Chi è Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti

Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982, figlio d’arte della celebre conduttrice e showgirl Alba Parietti e del comico e cabarettista Franco Oppini.

Grande appassionato di auto e di sport, in passato si è sempre tenuto lontano dai riflettori e dalle luci dello spettacolo. Ha lavorato per diversi anni nel settore delle concessionarie d’auto, prima come venditore e poi mettendosi in proprio.

È diventato noto al grande pubblico solo di recente, grazie alle sue ultime apparizioni televisive. Dopo una fugace esperienza nel 2004 come concorrente della prima edizione de La fattoria, Oppini è ricomparso sul piccolo schermo nel 2020, come inquilino della quinta edizione del Grande Fratello VIP.

Negli ultimi anni Oppini, grande tifoso della Juventus, ha iniziato a lavorare anche come opinionista e telecronista sportivo. È spesso tra gli ospiti delle trasmissioni sportive di 7gold e su Italia 1 a Tiki Taka.

L’amicizia con Tommaso Zorzi

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, Francesco Oppini è diventato un grande amico dell’influencer e conduttore Tommaso Zorzi, poi eletto vincitore dell’edizione 2020. Durante la loro convivenza nella casa i due diventano molto amici, ma il loro rapporto si raffredda dopo uno scherzo finito male.

Zorzi, dichiaratamente omosessuale, finge di essersi innamorato di Oppini, che reagisce arrabbiatissimo. In seguito, dopo l’annuncio del prolungamento del programma, Francesco abbandona la casa e Tommaso confessa a Cristiano Malgioglio di essersi davvero innamorato di lui.

Per un periodo i rapporti tra i due si incrinano, con Oppini che si rifiuta di commentare la vicenda. Fortunatamente, di recente pare che siano riusciti a riaccendere la loro amicizia e che abbiano ricominciato a frequentarsi.

Già in passato il figlio di Alba Parietti si era detto voglioso di ritrovare l’amico: “Quando i rapporti sono veri si recuperano. Non ho voluto mettere bocca su questa cosa perché porto rispetto alle persone che ho conosciuto nella vita, a cui ho voluto bene a cui voglio bene”.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Francesco Oppini è fidanzato con Cristina Tomasini, ragazza bergamasca che però non ha rapporti con il mondo dello spettacolo.

Non si hanno molte informazioni su di lei, visto che preferisce restare lontano dai riflettori. È possibile seguire la quotidianità e i progetti televisivi di Oppini tramite il suo profilo Instagram, dove ha ben 385mila follower.