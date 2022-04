Alba Parietti ha un nuovo fidanzato: chi è Fabio Adami?

Chi è il nuovo fidanzato di Alba Parietti? La celebre conduttrice televisiva, secondo le indiscrezioni di Chi, avrebbe ritrovato l’amore con il manager romano Fabio Adami. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Ecco il nuovo fidanzato di Alba Parietti: beccati in giro per Roma

La conduttrice televisiva Alba Parietti ha trovato un nuovo amore. Chi è il misterioso nuovo compagno della conduttrice? A diversi anni dalla fine della sua ultima relazione, l’amata presentatrice pare essersi innamorata del manager romano 55enne Fabio Adami.

La notizia arriva dalle pagine del settimanale Chi, dove la coppia è stata immortalata in diverse foto. Gli scatti mostrano i due innamorati in atteggiamenti molto intimi in giro per le strade di Roma.

Chi è Fabio Adami, il manager romano che ha rubato il cuore alla Parietti

Il nuovo compagno della Parietti non fa parte del mondo dello spettacolo, ma lavora da anni nel settore vendite di Poste Italiane. L’articolo di Chi definisce Fabio Adami come “uno sportivo e ha un incarico importante, una persona seria e riservata”.

Secondo il giornale di Alfonso Signorini Alba avrebbe conosciuto Fabio ad una cena, grazie ad alcuni amici in comune. Fin da subito tra i due è nata una grande intesa, abbastanza forte da convincere una single convinta come la Parietti a dare un’altra chance all’amore. La conduttrice, infatti, pare avere intenzioni serissime con il manager. Secondo il settimanale Oggi Alba ha già presentato Fabio a suo figlio, Francesco Oppini, e ai suoi amici più intimi.

Gli amori passati di Alba: da Franco Oppini a Cristiano D’André

Alba Parietti è stata sposata dal 1981 al 1999 con Franco Oppini, noto cabarettista ed attore comico italiano. Dalla loro unione, nel 1982, è nato Francesco Maria Oppini, oggi un volto molto noto del piccolo schermo. Negli anni successivi, dopo il divorzio da Oppini, la conduttrice ha avuto molte relazioni. Dal 1991 al 1996 ha avuto una storia con Stefano Bonaga, filosofo e docente universitario.

Negli anni 2000 frequenta il principe Giuseppe Lanza di Scalea e in seguito Cristiano De André, figlio del più noto Fabrizio, storico cantante italiano.