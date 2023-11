Angelo Madonia, chi è il ballerino: fidanzata, figlie, Ema Stokholma, Ballando con le stelle

Chi è Angelo Madonia, ballerino professionista ed insegnante di danza. Nella sua carriera ha girato il mondo esibendosi in tanti paesi esteri ed è spesso apparso in tv nel talent show Ballando con le stelle.

Angelo Madonia, chi è: vita privata e carriera del ballerino

Angelo Madonia è nato a Palermo il 27 luglio 1984. Dopo il diploma da geometra, sviluppa il suo talento e la sua passione nel campo del ballo, specializzandosi in danze latino americane, arrivando in finale ai Campionati Italiani. Partito dal Teatro Massimo di Palermo da molto giovane, si è esibito in tutto il mondo, dalla Germania alla Russia passando per il Giappone e l’Inghilterra. Nel 2019 è stato Direttore tecnico dell’Italian Dance Studio e giudice internazionale presso la Federazione Mondiale Danza Sportiva. Si occupa, inoltre, di formazione di ballerini e maestri presso il Milano Lab Studio e tiene corsi di danze latino americane, danze standard e single e duo latin per adulti e bambini a Milano.

Angelo Madonia: moglie e figli

Della sua vita privata si sa ben poco. Sicuramente ha avuto una relazione ma adesso risulta essere single. Tuttavia, Angelo è padre di due bambine, Alessandra e Matilde che ha 4 anni.

Ballando con le stelle

Madonia fa la sua prima esperienza nel cast di Ballando con le stelle nel 2006, come insegnante e compagno di Pamela Camassa. Torna sul palco del talent show molti anni dopo, nell’edizione del 2021, insieme a Rosanna Banfi, Claudia Gerini e Sandra Milo (ballerini per una notte). Nell’edizione 2022, è stato scelto come nuovo maestro di Ema Stokholma nel programma condotto sempre da Milly Carlucci. Partecipa anche nell’edizione successiva, al fianco di Paola Perego.

La storia d’amore con Ema Stokholma

Nel corso della loro esperienza insieme a Ballando, Angelo Madonia ed Ema Stokholma hanno sviluppato una grande intesa, da cui è nata una seguitissima storia d’amore. Interpellato sull’argomento agli albori del loro rapporto, Madonia ha rimarcato senza nascondersi che “sì, stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà” sottolineando anche che “mi pare evidente che ci sia qualcosa”. Durante il programma i due si sono messi insieme ufficialmente, per poi continuare la loro relazione anche fuori dalla pista da ballo.

Negli ultimi mesi, tuttavia, le notizie sulla loro storia si son fatte sempre più rare. Secondo alcune indiscrezioni la coppia pare vicina alla rottura. Un ulteriore indizio è un commento del giurato Guillermo Mariotto durante una delle più recenti puntate di Ballando: “Voglio di più da Paola Perego. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba di lui, che adesso è pure libero“.