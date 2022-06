Balotelli al Monza, il possibile ritorno in Serie A. Berlusconi conferma

Balotelli al Monza: prende piede il possibile ritorno in Serie A dell'attaccante bresciano cje ha tanto nostalgia dell'Italia.

Balotelli al Monza: una posta da non escludere vista la promozione del club brianzolo e la nostalgia dell’Italia da parte dell’attaccante bresciano. Intanto, messaggi di un possibili ritorno ci sono stati.

Balotelli al Monza, il possibile ritorno in Serie A

Mario Balotelli potrebbe tornare a giocare in Serie A. Il suo sarebbe un ritorno con la maglia del Monza che nel prossimo campionato giocherà nella massima serie.

Lo stesso Balotelli è stato tra gli invitati del Monza allo U-Power Stadium per festeggiare la prima storica promozione in Serie A.

L’attaccante bresciano ha giocato l’ultima stagione in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor conclusa con 19 reti in 33 partite, e ha risposto così alle domande dei cronisti presenti: “Se tornerei in Italia? Assolutamente. Berlusconi ha detto che vorrei tornare? Abbiamo parlato un po’, vediamo“.

Berlusconi conferma

Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi ha parlato dopo la festa promozione commentando il possibile ritorno di Balotelli in brianza.

“Siamo amici da tanto tempo. Gli ho chiesto se vuole tornare al Monza e mi ha risposto ‘domani’. Ma domani non giochiamo”.

Galliani dopo la promozione si metterà immediatamente all’opera sul mercato per migliorare la squadra. Oltre a Balotelli, nelle ultime ore circolano altri nomi come quello di Belotti ma anche giocatori del Milan come Messias, Castillejo e Maldini.

