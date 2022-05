Monza in Serie A, festa ufficiale: quando, dove, programma, Silvio Berlusconi

Monza in Serie A, festa ufficiale: dopo la partita vinta contro il Pisa e la promozione nella massima serie, sono pronti i festeggiamenti.

Monza in Serie A, festa ufficiale: dopo la partita infinita contro il Pisa, culminata solo ai supplementari, la squadra si prepara a festeggiare la promozione nella massima serie tanto desiderata insieme ai propri tifosi.

Monza in Serie A, festa ufficiale: quando e dove

Il Monza per la prima volta dalla sua nascita, 112 anni fa, è in Serie A. Dopo la fine della partita, vinta ai supplementari contro il Pisa, sono partiti i festeggiamenti negli spogliatoi ma anche in città.

L’aereo del Monza è partito dopo l’1 dall’aeroporto di Pisa. L’arrivo a Bergamo è stato verso le 2 di notte dove ad attenderlo ci sono stati alcuni tifosi.

Ora non resta che festeggiare per i tifosi e la squadra messa insieme dalla coppia Berlusconi-Galliani. Da programma la festa promozione è prevista per martedì 31 maggio di sera allo UPower Stadium.

Monza in Serie A, festa ufficiale: il programma

Il programma della festa del Monza che arriva in Serie A per la prima volta dopo 112 anni di storia deve ancora essere reso ufficiale.

Secondo le informazioni, la festa sarà allo stadio UPower insieme a tifosi, squadra e dirigenti. Non è previsto il giro con il bus scoperto per la città, ma appunto una festa nello stadio martedì 31 maggio.

Silvio Berlusconi sogna in grande

A fine partita, non potevano mancare le parole del presidente Silvio Berlusconi: “E’ una grande gioia e per tutta la Brianza una delle provincie più operose d’Italia che hanno nel cuore una gioia che non si aspettavano neppure di avere” ha commentato Silvio Berlusconi, dai microfoni di Sky Sport.

“Chiaramente essendo in serie A – aggiunge il presidente – dobbiamo puntare allo scudetto e poi alla coppa dei Campioni. Io sono abituato a vincere sempre. La promozione del Monza e lo scudetto del Milan sono risultati che fanno bene al cuore”.

