Calciomercato Inter, Pinamonti tra Sassuolo e Fiorentina

Calciomercato Inter, Pinamonti sempre più lontano da Milano. Proposto al Sassuolo in uno scambio con Scamacca. La Fiorentina non lo molla.

Calciomercato, Andrea Pinamonti si allontana dall’Inter. Il giovane attaccante sta impressionando con la maglia dell’Empoli, ma il Biscione non avrebbe intenzione di riportarlo a San Siro: su di lui Sassuolo e Fiorentina.

Calciomercato Inter: Pinamonti al Sassuolo per Scamacca

Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe non essere in nerazzurro. L’Inter è in cerca di un attaccante per il futuro, ma non sembra interessata a puntare sull’Arciere, nonostante le sue buone prestazioni con la maglia dell’Empoli.

Marotta e Ausilio sono infatti al lavoro per portare a San Siro Gianluca Scamacca, autore di 8 reti per il Sassuolo. Il bomber romano continua a impressionare ed è considerato uno dei talenti italiani più cristallini. Un vice-Dzeko perfetto secondo i dirigenti dell’Inter e forse, in futuro, qualcosa di più.

Pinamonti potrebbe essere fondamentale nell’operazione che porterebbe Scamacca al Biscione, nel ruolo di contropartita tecnica. Il Sassuolo chiede 30 milioni, ma sarebbe disposto ad abbassare il prezzo di fronte a uno scambio con il giovane attaccante scuola Inter. Il Sassuolo sarebbe interessato anche ad altri profili di proprietà dell’Inter, tra cui Martin Satriano e Lorenzo Pirola.

A stuzzicare i dirigenti emiliani è anche un possibile ritorno a in neroverde di Stefano Sensi.

La Fiorentina non molla: Pinamonti per il dopo-Vlahovic

Intanto, la Fiorentina resta alla finestra. Non basta l’arrivo di Krzysztof Piatek a gennaio. La Viola è infatti al lavoro per assicurarsi un giovane talentuoso che sostituisca Dusan Vlahovic. Il talento serbo fa gola a molti grandi club e partirà quasi sicuramente questa estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome di Pinamonti è in cima alla lista di Daniele Pradé.