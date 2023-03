Osimhen via da Napoli: le parole del ct della Nigeria sul prossimo club dell’attaccante

Osimhen potrebbe lasciare Napoli, almeno secondo le parole del ct della Nigeria, José Peseiro che è stato nella città partenopea proprio pe rincontrare il suo attaccante. Parole che preoccupano e non poco i tifosi azzurri. Ecco dove può andare a giocare l’attaccante nigeriano. C’è da sottolineare che sarebbe un duro colpo per i tifosi l’addio dell’attaccante che si fa apprezzare sia dentro sia fuori dal campo da tutti.

Osimhen via da Napoli

Il ct della Nigeria, José Peseiro ha fatto visita al Napoli alla vigilia della sfida con l’Atalanta dove gioca il connazionale Lookman. Il ct ha parlato delle qualità, in particolare, dell’attaccante azzurro Victor Osimhen ma allo stesso tempo della possibilità che vada via in futuro non così lontano. “Osimhen è cresciuto tanto nel vostro campionato. Oggi aiuta tanto la squadra, libera gli spazi, fa assist, difende. L’Italia è stata una buona scuola, perché da voi gli attaccanti partecipano molto alla fase difensiva”.

Le parole del ct della Nigeria sulla prossima squadra dell’attaccante

Dopo aver elogiato l’attaccante del Napoli, il ct della Nigeria ha parlato di un futuro, secondo lui, lontano dal club azzurro. Parole forti che fanno preoccupare tanto i tifosi napoletani:”Può giocare in qualsiasi top club mondiale, che sia in Premier League o altrove. Non so se vincerà il Pallone d’Oro, ma sicuramente vincerà molte volte la classifica marcatori. Victor andrà a giocare in club come il Real Madrid, può arrivare a quei livelli” le sue parole a Sportitalia.

