Zarate al Cosenza: arrivo a Lamezia e messaggio ai tifosi. Quale sarà lo stipendio dell’argentino

Zarate al Cosenza: arrivo a Lamezia e messaggio ai tifosi Mauro Zarate è stato il colpo del calciomercato invernale del Cosenza in Serie B. Arrivato nelle ultime ore del mercato ha infiammato i tifosi calabresi. Il calciatore argentino è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Lamezia dove è stato accolto dai tifosi e giornalisti. Ecco le sue prime parole da neo calciatore del Cosenza: "Sono felicissimo, non vedo l'ora di cominciare a giocare. Un caloroso saluto a tutti i tifosi rossoblù". "Mi è mancata tanto, volevo tornare a giocare qui e ho tanta voglia". Poi un messaggio ai tifosi del Cosenza: "Preferisco parlare sul campo, speriamo di fare grandi cose e arrivare all'obiettivo della squadra". Schettino, l'agente che l'ha portato in Italia, ha confermato che le condizioni fisiche del calciatore sono buone. "Aveva grande voglia di riabbracciare il calcio italiano. Sta bene perché si è allenato. Pronto a giocare. Poi sarà l'allenatore a fare le sue scelte. Mauro sta bene". Quale sarà lo stipendio dell'argentino Zarate arriva in rossoblù a parametro zero, dopo l'esperienza in Uruguay con l'Atletico Platense. Ha firmato un contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Il giocatore che guadagnava di più era Joaquin Larrivey con 663,520 euro. Dunque, probabilmente Zarate andrebbe a ricevere uno stipendio quasi di 1 milione di euro all'anno.