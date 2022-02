Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda giovedì 17 febbraio l’ex tronista Sophie Codegoni potrà godere di una bellissima sorpresa.

Chi è Riccardo, fratello di Sophie Codegoni

L’ex tronista Sophie Codegoni, nella casa del Grande Fratello da cinque mesi, avrà modo di ricevere una bella sorpresa: incontrare il fratello Riccardo. Più piccolo di lei di otto anni, il fratellino di Sophie è in realtà un fratellastro perchè nato da un’altra relazione della mamma Valeria Pasciuti (figlio avuto dopo la separazione da Stefano Codegoni).

Il ragazzo, comunque, ha un rapporto bellissimo con la sorella tanto che Sophie lo considera “come un figlio”. Poco prima di entrare nella casa, infatti, Sophie aveva infatti parlato proprio del rapporto con Riccardo. “Mio fratello Riccardo di 8 anni è il mio bambino, è come un figlio per me, è la cosa che mi mancherà di più. La mia entrata nella casa ho dovuto tenergliela nascosta per un mese perché ha la lingua lunga, ma sarà contentissimo”.

L’entrata di mamma Valeria nella casa

Prima dell’entrata del fratello previsto per questa sera, Sophie aveva avuto modo di incontrare anche la mamma nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, la quale aveva detto parole che avevano fatto molto discutere. Mamma Valeria, infatti, ha voluto mettere in guardia la figlia Sophie da quelle che sono le “false amiche” all’interno della casa (alludendo alla principessa Jessica Selassie), tenendo a precisare che a suo parere “Soleil invece per te è un’amica: ti ha sempre detto le cose in faccia e c’è sempre stata al momento del bisogno.

Sophie, apri gli occhi perchè quando parli di amicizia, a te qualcosa ti sfugge“.