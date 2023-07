Daniela Santanchè, chi è l’ex marito e chirurgo plastico Paolo

Daniela Santanchè, ministra del turismo del Governo di Giorgia Meloni, è stata per diversi anni assieme all’ex marito Paolo Santanché, chirurgo estetico. Vediamo meglio chi è.

Daniela Santanchè, chi è l’ex marito Paolo

Paolo Santanchè, molto conosciuto come chirurgo plastico, è stato il primo marito di Daniela Santanchè, attuale Ministro del Turismo della Repubblica.

Studi e lavoro

Il primo marito della ministra, Paolo Santanchè, ha scelto di intraprendere la carriera medica fin da giovane, seguendo le orme del padre che era stato ginecologo per tutta la vita. Dopo la laurea in medicina, si è specializzato in chirurgia plastica all’Università di Torino. Ha viaggiato poi all’estero e i due sono stati una coppia per ben 13 anni e si sono sposati nel 1982 quando lei aveva 21 anni.

Successivamente, poi, hanno deciso di divorziare.

Come si sono conosciuti

l’ex marito aveva raccontato in una intervista a La Zanzara di aver conosciuto l’ex moglie «quando lei venne da me per rifarsi il naso. Aveva 21 anni. Continuare a portare il mio nome è stata una concessione fatta in sede di divorzio perché all’epoca nel mondo del jetset era conosciuta come mia moglie, e io sono un chirurgo abbastanza conosciuto. Lei sostenne che avrebbe avuto danno se non gli avessi concesso il cognome, perchè nessuno la conosceva con il suo cognome. Ormai non ci penso più, non è un problema assillante, ma è una cosa stravagante e incoerente per una sostenitrice delle donne non portare il suo cognome”.

Figli

Paolo Santanchè non ha figli.

Daniela, invece, ha avuto un figlio avuto da una relazione amorosa con l’imprenditore farmaceutico Canio Giovanni Mazzaro, originario di Potenza e dirigente della Pierrel.