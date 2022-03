Ugo Tognazzi è un attore che è diventato un’icona della commedia commedia. Benchè scomparso da oltre trent’anni, è ancora nei cuori di tantissimi italiani. Ma dove si trova la tomba di Ugo Tognazzi?

Chi è Ugo Tognazzi

Ugo Tognazzi nacque a Cremona il 23 Marzo del 1922. Il padre era ispettore di una società di assicurazioni e a quattordici anni ha lavorato operaio nella fabbrica di salumi Negroni. Chiamato alle armi durante la II Guerra Mondiale, dopo l’8 Settembre torna nella sua città natale per poi dedicarsi alla sua carriera di attore.

I successi che ha ottenuto sono numerosi. Al cinema ha esordito nel 1950 con “I cadetti di Guascogna” di Mario Mattoli. Altre pellicole celebri sono Amici miei e La grande abbuffata.

Ugo Tognazzi, tomba: dove è sepolto?

Il regista e attore italiano Ugo Tognazzi è seppellito nel Cimitero Monumentale di Velletri, città in cui ha vissuto per tanti anni. Pur originario di Cremona, infatti, Ugo ha vissuto a Velletri per anni la sua casa del paese in provincia di Roma è anche entrata a far parte della rete dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Questa casa a cui Ugo era tanto legato rappresenta un piccolo “tempio” per gli appassionati di cinema, perchè raccoglie al suo interno i premi ricevuti dall’attore italiano durante la sua carriera assieme ad una vasta collezione di locandine cinematografiche storiche.

