People from Cecchetto: dove vedere il documentario e quali vip ci sono

People from Cecchetto è il titolo del documentario sul produttore che ha lanciato molti personaggi televisivi a cavallo tra gli anni 80 e 90′. Ecco chi ha preso parte al progetto.

People from Cecchetto: dove vedere il documentario

People from Cecchetto è il documentario sulla carriera del produttore che tanti personaggi televisivi e cantanti ha lanciato in questi anni. Solo per citarne alcuni: Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Jovanotti, Sabrina Salerno, Leonardo Pieraccioni, Fabio Volo. Il documentario va in onda mercoledì 20 dicembre alle 21.30 su Rai 1 ma sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Come si legge nel comunicato stampa si tratta del “racconto di una vita artistica e personale attraverso un collage di ricordi, racconti e aneddoti, che andranno a completare la versione che Cecchetto darà di sé stesso in un’intervista inedita, con la colonna sonora degli anni ’80 e ’90”.

Quali vip ci sono

Nel documentario intervengono diversi vip la cui carriera ha preso il via grazie alla visione di Cecchetto: Amadeus, Massimo Bernardini, Claudio Cecchetto, Mapi Danna, Cecchetto, Carlo Conti, Francesco Facchinetti, Rosario Fiorello, Lorenzo Jovanotti, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Salerno, Gerry Scotti, Fabio Volo e Maria Volpe.

