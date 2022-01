Tutte le nuove serie tv Rai 2022 in prima serata

Il 2022 è iniziato e sarà un anno caldissimo anche per le nuove fiction Rai. Il palinsesto del 2022, infatti, prevede la messa in onda di diverse serie tv che verranno offerte ai telespettatori in prima serata dalle 21.20. Ma quali sono, di preciso, le serie tv Rai che vedremo nel 2022? Eccole.

“Non mi lasciare” (Rai 1)

Una delle prime fiction mandate in onda dal nuovo anno su Rai è la fiction “Non mi lasciare”, iniziata il 10 gennaio 2022.

Elena Zanin, interpretata da Vittoria Puccini, è il personaggio protagonista che si porta dentro un dolore con il quale non ha mai fatto i conti. Elena ha l’obiettivo di indagare su un mistero che avvolge la morte di un ragazzo, Gilberto, che ritiene essere stato ucciso da una rete criminale su cui lei indaga da molto tempo (la polizia, invece, pensa si sia suicidato). Nel corso di questa indagine si troverà a collaborare con il vicequestore Daniele, suo ex fidanzato, e con la poliziotta Giulia, la sua migliore amica di un tempo sposata proprio con Daniele.

Doc – nelle tue mani (Rai 1)

Dal 13 gennaio è partita anche la fiction Doc – nelle tue mani con Luca Argentero. In questa nuova stagione il medico dovrà cerare di recuperare in suo posto da primario e, al tempo stesso, cercherà di riconquistare la moglie.

La pandemia da Coronavirus entra a gamba tesa all’interno della fiction e metterà a dura prova i medici che si troveranno ad operare in scenari di continua emergenza.

La sposa (Rai 1)

Da gennaio 2022 andrà in onda anche “La sposa”, fiction che ha come protagonista l’attrice Serena Rossi. Ambientata negli anni Sessanta, la nuova serie tv Rai narra la storia di una donna calabrese (Maria) che accetta il “matrimonio per procura” solo per salvare la propria famiglia. Il matrimonio per procura, diffuso negli anni sessanta, consisteva nel dare in sposa le donne del Sud ai proprietari terrieri del Nord. Per donna Maria, quindi, inizierà una nuova vita lontano da casa e dalla sua famiglia e il suo rapporto col marito Italo sarà al centro del racconto.

The good Doctor (Rai 2)

Continuano a deliziare i telespettatori le vicende di Shaun Murphy, in onda in prima serata su Rai 2 da gennaio 2022.

Murphy cercherà ancora conforto in diverse occasioni nelle parole del suo mentore, Aaron Glassman, e continuerà ad evolversi la storia travagliata storia con la fidanzata

Nero a metà – terza stagione (Rai 1)

La terza stagione della fiction Nero a metà andrà in onda a febbraio 2022 su Rai 1 (e poi ogni lunedì dalle 21.20 fino a che la fiction non termina). Attore protagonista sarà Claudio Amendola che interpreterà l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri.

La vita sentimentale di Carlo, in questa nuova edizione, sarà sconvolta dall’arrivo della nuova collega, Giulia Trevi ma Cristina sarà sempre uno dei personaggi che torneranno nella sua vita.

Avvocato (Rai 1)

Dal 6 al 27 marzo 2022 su Rai 1 andrà in onda Avvocato, fiction tratta dai romanzi di Diego De Silva che ha come protagonista un avvocato napoletano, Vincenzo Malinconico, che passa le sue giornate fingendo di lavorare. Vincenzo è stato la lasciato dalla moglie e la vita sembra un disastro totale. Qualcosa, però, sta per cambiare.

La Porta Rossa 3 (Rai 2)

La porta Rossa con Lino Guanciale, che aveva avuto tantissimi ascolti in passato, tornerà in primavera o in autunno con la terza serie (questa volta su Rai 2). Si verrà a capire se Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale) riuscirà o meno a oltrepassare il confine con il mondo dei vivi così come si capirà meglio quale sarà la sorte di Vanessa (che l’abbiamo lasciata che ha lasciato Trieste con Federico).

Don Matteo – tredicesima stagione (Rai 1)

Su Rai 1 invece tornerà anche Don Matteo con Raoul Bova nei panni di Don Massimo. La serie tv dovrebbe andare in onda a partire dal 10 marzo 2022 su Rai 1 e avrà dieci appuntamenti consecutivi. La trama vedrà il parroco in bici Don Matteo, accompagnato dalla Capitana (Maria Chiara Giannetta) e il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) che formeranno un triangolo di personaggi unico capace di offrire risate, emozioni e commozione. Importante anche il personaggio di Marco, che cerca di convivere col fatto che tra lui e Anna è finita. La Capitana ha infatti deciso di dare un’opportunità a Sergio, aspettando che finisse di scontare la sua pena. Anna lo aspetta, mentre Marco si è accontentato di essere il suo migliore amico.

L’amica geniale 3 (Rai 1)

L’amica geniale 3, se il palinsesto non varia, dovrebbe andare in onda dall’8 febbraio 2022. Elena e Lila sono ormai donne. Lila si è sposata e ha già un figlio piccolo. Lavora come operaia dopo aver lasciato il marito. Elena, invece, abbandonato il Rione, ha studiato e pubblicato un romanzo di successo.

Lea e i bambini degli altri (Rai 1)

Altra fiction che si attende è Lea, che dovrebbe andare in onda dal 6 al 27 febbraio 2022. Lea è un’infermiera in un ospedale pediatrico che non può avere figli e, quindi, riversa tutto l’amore che avrebbe a suo figlio a quelli che sono i “bambini degli altri”.

Makari 2 (Rai 1)

Makari è una nuova serie tv in onda dal 7 al 21 febbraio 2022 nella sua seconda edizione su Rai 1. Saverio, il protagonista, è a Màkari insieme al caro Piccionello e fa una bella vita di orgoglioso nullafacente e scrittore squattrinato. Un progetto riporta Suleima in Sicilia dopo quasi un anno e succede un fatto che rivolta molte carte.

Sopravvissuti

Non si sa ancora da quando ci sarà la messa in onda, sicuramente nel 2022. Narra di un viaggio su una barca a vela chiamata“Arianna”. L’imbarcazione, dopo essere salpata da un piccolo porto della Liguria, viene distrutta, e l’intero equipaggio viene dichiarato disperso. Almeno fino a un anno dopo, quando vengono ritrovati i resti della barca e sette sopravvissuti.

Mina Settembre 2

Serena Rossi nel 2022 dovrebbe tornare con Mina Settembre 2022 (non si sa in che mese). Mina, vivace assistente sociale, tornerà a dover fare i conti con la verità scoperta alla fine della prima stagione: ha un fratello.

Esterno, notte (Rai 1)

Esterno, notte è una fiction che dovrebbe essere trasmessa nel 2022 su Rai 1. Ripercorre la storia di Aldo Moro fino agli ultimi eventi che l’hanno visto protagonista. Il racconto assume diversi punti di vista tra cui quello di Cossiga, del Papa Paolo VI e della moglie Eleonora.