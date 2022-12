Victoria Lamas, chi è la nuova fidanza di Leonardo Di Caprio. Chiusa la relazione con Gigi Hadid

Victoria Lamas è una giovane attrice e potrebbe essere la nuova fiamma dell’attore Leonardo Di Caprio. I due sono stati pizzicati insieme dai paparazzi. Continua la lista di relazioni con giovani e belle donne dell’attore.

Victoria Lamas, chi è la nuova fidanza di Leonardo Di Caprio

Victoria Lamas è un’attrice 23enne, figlia del ben più noto Lorenzo Lamas. La giovane attrice pare essere la muova fiamma dell’attore Leonardo Di Caprio.

I due sono stati fotografati, qualche giorno fa, in macchina insieme dopo una cena, in compagnia di alcuni amici a West Hollywood

A confermare l’avvicinamento tra i due è stato proprio il padre di lei. «So che le piace molto», ha affermato Lorenzo aggiungendo: «Penso che si siano incontrati il ​​mese scorso. Non sono sicuro delle circostanze, ma è quello che mi ha detto». «È rimasta molto colpita da lui», ha proseguito Lamas.

Poi anche alcuni consigli alla figlia: «Le ho detto di trattare la relazione come una vacanza: goditela il più possibile finché dura, e se dura più di una tipica vacanza, bene. Se invece non funziona, allora proteggi il tuo cuore», ha concluso Lorenzo Lamas.

Chiusa la relazione con Gigi Hadid

Dopo la fine della sua storia con Camila Morrone, nel mese di agosto, e dopo più di quattro anni insieme, Leonardo DiCaprio avrebbe trascorso del tempo con la top model 27enne Gigi Hadid.

Secondo alcune voci di corridoio, Gigi Hadid avrebbe catturato l’attenzione di Di Caprio.

Il Daily Mail aveva pubblicato alcune foto che li riprendevano in atteggiamenti intimi ad una festa a New York. Le fonti dei diversi giornali di gossip hanno avuto opinioni contrastanti. Per lo US Weekly, nonostante la corte spietata dell’attore, la supermodella non ha ceduto: “Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora”. Una fonte del settimanale E! News ha il parere esattamente opposto: “Si frequentano e sono attratti l’uno dall’altra.

Gigi pensa che sia un ragazzo davvero speciale”.