Tullio Solenghi, chi è l’attore comico: malattia, teatro, moglie, figlie

Chi è Tullio Solenghi, tutto sull’attore comico. Ex membro del Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini, si è affermato sia sul piccolo schermo che sulla scena teatrale. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Tullio Solenghi, vita privata e carriera dell’attore comico: tv, cinema e teatro

Nato a Genova il 21 marzo 1948, Tullio Solenghi ha 75 anni ed è un noto attore comico e regista teatrale, asceso al successo tra gli anni Settanta e Ottanta. Dopo anni di gavetta nel mondo del teatro, fa il suo esordio in Rai nel 1976, nel game-show Chi? diretto da Pippo Baudo. Nel 1979 appare in un altro programma del celebre conduttore, Luna Park, mentre nel 1981 fa parte del cast di Gran Canal, presentato da Corrado Mantoni.

La svolta arriva nel 1982, quando fonda il Trio insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini. Il gruppo comico fa il suo esordio su Radio 2, con la trasmissione Helzapoppin, che si rivela un grandissimo successo. I tre comici cominciano poi ad esibirsi in numerose trasmissioni televisive, divenendo conosciuti a livello nazionale. Tra queste ricordiamo Tastomatto, Domenica In, Fantastico 7 e ben tre edizioni del Festival di Sanremo. Il Trio mise inoltre in piedi due spettacoli teatrali, Allacciare le cinture di sicurezza e In principio era il Trio, e uno sceneggiato comico I promessi sposi, parodia dell’omonimo capolavoro di Alessandro Manzoni. I tre comici decidono di separarsi e cercare fortuna da solisti nel 1994: la loro ultima esibizione insieme, in occasione del loro 25esimo anniversario, risale al 2008.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La carriera da solista di Tullio Solenghi, cosa fa oggi?

Negli anni successivi Tullio Solenghi ha continuato a lavorare in tv sia come comico che come conduttore. Ha presentato Domenica In al fianco di Giancarlo Magalli e, in diverse occasioni, il tg satirico Striscia la Notizia, accompagnato da Massimo Lopez e Gene Gnocchi. Nella sua carriera si registrano anche alcune apparizioni al cinema, in film come La gorilla, Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica e Che bella giornata. Ha recitato in diverse fiction come Distretto di polizia, Furore, Come fai sbagli, L’allieva e Cops – Una banda di poliziotti. Continua inoltre ad avere successo a teatro: tra i suoi ultimi spettacoli ricordiamo Una serata pazzesca e Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene, dove Solenghi si esibisce nella lettura di alcuni brani tratti dai libri di Woody Allen.

Tante anche le sue partecipazioni a talent e game show. Nel 2016 ha partecipato alla sesta edizione del Tale e Quale Show, arrivando al secondo posto. È poi tornato a farsi valere nello show di Carlo Conti sia nell’edizione Torneo che in quella natalizia del 2016, dove ottiene la vittoria. È inoltre un concorrente in Music Quiz nel 2016, in 60 Zecchini nel 2017, in Ballando con le stelle nel 2020 e in Il Cantante Mascherato 4 nel 2023, nei panni dello Squalo.

Vita privata: moglie, figlie, malattia

La moglie e compagna di vita di Tullio Solenghi è Laura Fiandra, nota chef crudista nonché fondatrice del centro di medicina naturale Sotto il Ciliegio. Insieme a Marina Pucello, Fiandra ha inoltre creato il progetto Naturalmente Crudo, che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura e la dieta vegana. Tullio, anche lui vegano, è al fianco di Laura da moltissimi anni ed ha avuto con lei due figlie: Margherita, nata nel 1982, e Alice, nata nel 1984.

Negli ultimi anni Solenghi ha rivelato di soffrire da tempo di una malattia molto fastidiosa, l’emicrania cronica. In un’intervista recente, l’attore ha rivelato di averla mitigata rivoluzionando la sua dieta: “Al medico è bastato ascoltare le mie abitudini alimentari e farmi qualche domanda per individuare quali cibi contribuissero all’insorgenza del mio mal di testa. Ovvero: crostacei, tartufi, formaggi stagionati e vino bianco. Per prevenire i dolorosi attacchi di cefalea dovevo, quindi, per prima cosa evitare questi alimenti. Nel giro di poco sono tornato a sentirmi più energetico e in forma”.