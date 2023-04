Chi sono moglie, figli e fratelli di Gene Gnocchi?

Chi sono la moglie, i figli e i fratelli di Gene Gnocchi? All’anagrafe Eugenio Ghiozzi, Gnocchi è un esilarante comico, cabarettista e scrittore italiano. Vecchio compagno di burle di Teo Teocoli ai tempi di Scherzi a Parte e in passato ospite fisso di Quelli che il Calcio, Gene fa ridere gli italiani da oltre quarant’anni. Cosa sappiamo della sua famiglia?

Chi è la moglie di Gene Gnocchi?

L’attuale moglie di Gene Gnocchi si chiama Federica. È la seconda moglie per il comico, dopo il matrimonio con Gianna Ghiozzi negli anni ’80. Non si hanno molte informazioni sull’attuale compagna di Gene Gnocchi, se non che è di qualche anno più giovane di lui. Il comico è infatti, di norma, molto riservato per quanto riguarda i suoi affetti e la sua vita privata. Intervistato il 18 Maggio 2020 a Vieni da me, Gene si è limitato ad affermare: “Sono al secondo matrimonio e sono felicissimo”.

Chi sono i figli? Ha fratelli? Chi sono?

Gene Gnocchi ha cinque figli, tre nati dal suo primo matrimonio con Gianna Ghiozzi e due dalla sua unione con Federica. Sua figlia più grande, Silvia, è nata nel 1987, pochi anni dopo sono arrivati Marcello ed Ercole. Nel 2013, Gene Gnocchi diventa padre di Irene, cui segue Livia nel 2018. Silvia compare ogni tanto insieme al padre in occasione di programmi radio e TV ma di norma, come i suoi fratelli, preferisce tenersi lontana dal mondo dello spettacolo.

Gene Gnocchi ha ben quattro fratelli e una sorella: Alberto, Elena, Federico, Andy e Charlie. Quest’ultimo è un nome abbastanza noto. Nato a Fidenza il 29 Gennaio 1963, Charlie Gnocchi è infatti un famoso conduttore radio e personaggio televisivo. Negli anni ’90, lavora in radio insieme a Joe Violanti, con il quale ha esordito su Radio 105 e condotto su RTL 102.5 il programma radiofonico Alto Godimento fino al 1999. Sempre su RTL, ha condotto la trasmissione del weekend No problem-Viva l’Italia insieme a Alessandro Greco. Charlie si è inoltre fatto vedere in tv, sia come inviato di Striscia la Notizia che come concorrente del Grande Fratello Vip 7.