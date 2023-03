Pippo Baudo torna in tv, collegamento telefonico a Citofonare Rai 2 (VIDEO)

Pippo Baudo torna in tv, il video del collegamento con Simona Ventura e Paola Perego. L’ex patron del Festival di Sanremo è intervenuto via telefono a Citofonare Rai 2 per parlare del suo rapporto con Michele Guardì. Di recente il conduttore ha smentito le voci sul suo stato di salute: “Sto bene, state tranquilli! Volevo rassicurare tutti di persona”.

Pippo Baudo torna in tv, il collegamento a Citofonare Rai 2 (VIDEO)

La puntata domenicale di Citofonare Rai 2 ha visto un ospite inaspettato nel salotto di Paola Perego e Simona Ventura. Le conduttrici hanno infatti conversato via telefono con niente meno che Pippo Baudo, pilastro della tv italiana oggetto di molte voci di corridoio sulla sua salute nelle ultime settimane: “Eccomi qua! Ciao Paola, ciao Simona!”. In studio c’era infatti Michele Guardì, regista e autore televisivo nonché grande amico del presentatore. L’intervento di Baudo è minato da alcuni problemi di audio, ma è comunque un momento emozionante per pubblico e addetti ai lavori. La stessa Simona Ventura ha definito l’aver potuto ospitare Pippo Baudo “un onore immenso” sul suo profilo Twitter.

La smentita sul suo stato si salute: “Sto bene, è meglio rassicurarvi di persona”

Nelle ultime settimane Pippo Baudo ha rassicurato i propri fan con un’intervista a Il Messaggero, in cui ha smentito le voci di corridoio che lo vedevano in gravi condizioni di salute. “Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie.” -spiega il conduttore- “Ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”.