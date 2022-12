Zdenek Zeman oggi: carriera, origini, calcio, Ballando con le stelle

Zdenek Zeman oggi è un allenatore di calcio e opinionista, originario di Praga, che ha allenato numerose squadre.

È ospite della trasmissione Ballando con le stelle come ballerino per una notte.

Zdenek Zeman oggi

Zdenek Zeman è nato a Praga il 12 maggio 1947, sotto il segno del Toro. Figlio di un primario ospedaliero e una casalinga, suo zio materno Čestmír Vycpálek che gli trasmette la passione per il calcio, essendo lui stesso giocatore ed allenatore della Juventus.

Nel ’68 si trasferisce a Palermo con sua sorella Jarmila per trasferirsi definitivamente in Italia. Nel ’75 ottiene la cittadinanza italiana e, dopo essersi laureato all’ISEF di Palermo con una tesi sulla medicina dello sport, Zdenek diventa insegnante di educazione fisica dell’Istituto Gonzaga e poi allenatore. Inizialmente Zeman allenò le giovanili del Palermo fino al 1983, per poi venire ingaggiato prima dal Foggia e poi dal Parma, tornando successivamente in Sicilia alla guida del Messina.

Carriera

Zeman ha allenato in carriera numerose squadre raggiungendo 358 panchine in serie A, 320 in B, 175 in serie C, Settantotto in Coppa Italia, 43 nella Coppa Italia Serie C, 24 nelle Coppe europee.

Moglie

Verso la fine degli anni ’60 Zeman conosce sua moglie, Chiara Perricone in Sicilia, della quale si hanno pochissime informazioni. I due iniziano a frequentarsi fino a sposarsi, e dal loro matrimonio nascono due figli: Karel, anch’egli divenuto allenatore, e Andrea.

Quest’ultimo, ha vissuto un periodo difficile scaturito da una grave malattia.

Curiosità su Zdenek Zeman oggi

Nel 2009 esce il film-documentario Zemanlandia e nel 2021 diventa opinionista dell’Europeo per La Gazzetta dello Sport.