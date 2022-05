Nina e Olivia, chi sono le figlie di Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer: ecco chi fa parte della famiglia del conduttore che nel maggio 2022 è al timone dell’evento musicale dell’Eurovision insieme a Mika e Laura Pausini .

Nina e Olivia, chi sono le figlie di Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer

Alessandro Cattelan è sposato con la moglie Ludovica Sauer, modella e mamma di due bambine (Nina e Olivia) avute proprio con Cattelan.

Al loro matrimonio dei due erano presenti solo i genitori e i testimoni della coppia insieme alla figlia Nina nata nel 2012. “Quando hai figli ti viene il pensiero che ci possano essere problemi, a livello burocratico, e nel dubbio abbiamo deciso di sposarci. Una cerimonia durata non più di dieci minuti” – ha raccontanto il conduttore che, due anni dopo il matrimonio, è diventato papà per la seconda volta della piccola Olivia.

Se nel 2012 nasce la prima figlia, Nina, nel 2016 arriva anche la piccola Olivia. Nel 2020 esce il libro “Emma libera tutti”, scritto da Alessandro Cattelan insieme alla primogenita. Una favola di Natale inventata proprio dalla piccola Nina Cattelan, il cui ricavato viene interamente devoluto all’ Associazione CAF Onlus, un centro di aiuto ai minori e alle famiglie in difficoltà.

Il conduttore quando è stato positivo al Covid parlò così delle sue piccole figlie: “La mia compagna mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.