Laura Ravetto, chi è il marito Dario Ginefra

Dario Ginefra è stato un deputato del centrosinistra per due legislature. È il marito della deputata leghista Laura Ravetto, che in precedenza era nel partito politico di Forza Italia.

Il marito di Laura Ravetto, Dario Ginevra, è stato anche lui affascinato dalla carriera politica fin da quando era molto giovane. È, infatti, stato segretario provinciale di Bari della Sinistra Giovanile nel PDS, segretario regionale pugliese e vice responsabile nazionale università sotto la segreteria Zingaretti. Per un periodo, poi, ha ricoperto il ruolo di responsabile del centro regionale pugliese di iniziativa europea del P.D.S.

“Mediterranea” per poi essere eletto successivamente segretario cittadino dei DS di Bari.

Dal 14 aprile 2008 è stato deputato, componente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicani nella XVI legislatura. Rieletto nella XVII legislatura, è stato poi componente della Commissione Attività Produttive.

Battaglie politiche

Da deputato, Dario ha presentato come primo firmatario una proposta di legge quadro sul Facility Management e ha proposto la cancellazione della tassa sul licenziamento, più nota come NASPI, nei casi di applicazione della clausola sociale per cambio appalto prevista dalla legge Fornero 92/2012.

Grazie ad un suo emendamento alla legge di bilancio 2017, questa tassa è stata soppressa.

Moglie e figlia

Laura Ravetto è la moglie, dal 2016, di Dario Ginefra. Ad unirli in matrimonio è stato Walter Veltroni. A gennaio 2018 la coppia ha avuto una figlia di nome Clarissa Delfina.