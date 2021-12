Chi è Nicola Piovani: moglie, malattia, Melandri, libro, colonne sonore

Chi è Nicola Piovani, uno dei più grandi compositore non solo della panorama musicale italiano ma anche internazionale. Ha vinto il premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella.

Chi è Nicola Piovani

Nicola Piovani è nato il 26 maggio 1946 a Roma, dove ha sempre vissuto e lavorato. Di mestiere fa il Musicista (pianista, direttore d’orchestra, compositore di musica per il cinema e il teatro, di canzoni, di musica da camera e sinfonica).

Si è diplomato in pianoforte al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Il padre Alberico da giovane suonava nella banda del suo paese natale, Corchiano, nei pressi di Roma. Fin dalla prima infanzia, ha avuto la musica in casa: circolavano fisarmoniche, mandolini, trombe, chitarre.

Nicola Piovani, moglie

Nicola Piovani è sposato con l’attrice Norma Martelli. Dalla relazione con la moglie ha avuto due figli, entrambi maschi. Nessuno dei due ha intrapreso la sua professione, come ha raccontato a Vanity Fair: “Il fatto che non siano musicisti mi aiuta a non essere un padre invadente.

Parlo con loro di matematica: sono io l’allievo, l’ignorante che fatica a capire. Se facessero i musicisti mi comporterei invece in modo un po’ arrogante e saputo“.

Nicola Piovani, malattia

Il compositore Nicola Piovani nel 2020 è risultato positivo al covid ed è stato anche ricoverato in ospedale. “A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid, con sintomi evidenti e preoccupanti”. Il compositore 74 anni, con queste parole condivise la sua tremenda esperienza con il Coronavirus.

Su Twitter, il musicista aggiunse al termine dell’incubo: “Ora, dopo cinque settimane passate in isolamento ospedaliero, sono tornato a casa negativo, guarito e in buona forma”.

Il gossip con Melandri

Il compositore Piovani è stato al centro negli anni scorso di una notizia di gossip. L’ex onorevole Ds Giovanna Melandri, ai tempi 40 anni, viene paparazzata nel 2002 sul lungotevere mentre bacia il musicista Nicola Piovani.

I libri di Piovani

Il compositore Piovani è stato autore anche di diversi libri pubblicati.

Su questo sito si trova il catalogo completo del musicista.

Nicola Piovani, colonne sonore

Risale al 1968 la sua prima colonna sonora: per i cinegiornali sul movimento studentesco della facoltà di Filosofia che frequentava, realizzati da un collettivo universitario sotto la guida di Silvano Agosti. Il debutto in un lungometraggio avviene l’anno successivo, con N. P. Il segreto di Silvano Agosti.

Con la colonna sonora de La vita è bella di Roberto Benigni, vince il premio Oscar.

Riceve inoltre nel corso degli anni tre David di Donatello, quattro premi Colonna Sonora, tre Nastri d’argento, due Ciak d’oro, il Globo d’Oro della stampa estera. In Francia, ottiene per due volte la nomination al César, il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria al festival Musique et Cinéma di Auxerre.

Ha lavorato anche alle musiche di molti film del regista Marco Bellocchio. Inoltre, ci sono le canzoni composte da Piovani cantate da grandi voci: dalla Mannoia a Benigni, da Servillo a Giusy Ferreri, da Proietti a Noa, Gianni Morandi, Giorgia, Tosca, Vittorio Grigolo, Jovanotti, De Gregori.