Chi è Cristopher Leoni: origini, tv, fiction, Isola dei Famosi

Chi è Cristopher Leoni?Dopo essere stato un concorrente di Ballando con le stelle, ora è stato inserito nel cast dei concorrenti dell’Isola dei Famosi che sarà condotto da Ilary Blasi.

Chi è Cristopher Leoni

Cristopher Leoni è un influencer e modello di origini italiane ma cresciuto in Brasile. Nato a Campinas, vicino a San Paolo, il 29 settembre 1986, ha vissuto a lungo in una fattoria vicino al mare.

Carriera tra fiction e reality

Il modello e influencer di origini italiane è già noto al pubblico per aver recitato nella fiction Ares dal 2012 al 2017. Successivamente, è stato presente nel cast di L’Onore e il Rispetto con Gabriel Garko così come in quello di Pupetta – Il Coraggio e la Passione. Sempre per fiction televisive, ha poi recitato in Il Peccato e la Vergogna e infine in Il Bello delle Donne Alcuni Anni Dopo.

Ha preso parte anche al cast di Ballando con le Stelle dove ha ritrovato la collega Giuliana De Sio.

Fidanzata

Cristopher Leoni ha una relazione con la designer Francesca Versace, figlia di Santo Versace e fratello dello stilista Gianni Versace. La coppia ha una figlia, Ayla Leonor, nata il 14 settembre 2014 e un figlio nato nel 2017.