È tempo di cambiamenti per Belen: cosa farà in tv dopo l’abbandono delle Iene? La showgirl, che sembra anche essere in crisi con il marito De Martino, è pronta a dedicarsi a nuove frontiere televisive.

Cosa farà Belen in tv dopo l’addio alle Iene?

Belen Rodriguez dice addio a Mediaset dopo circa 16 anni, con una decisione che è stata presa da lei. Al suo posto, nella trasmissione Le Iene, dovrebbe arrivare la giornalista Veronica Gentili. La showgirl argentina, inoltre, avrebbe scelto di abbandonare anche Tu si que vales, lo show del sabato sera che presentava ormai dal 2014.

La prossima stagione della showgirl

Nella prossima stagione, Belen è pronta a stupire nuovamente i fan cambiando format rispetto a questi ultimi anni.

Stando a quanto ha anticipato Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino, per i prossimi mesi la Rodriguez si accontenterà del ruolo di concorrente a Celebrity Hunted, dove farà coppia con la sorella Cecilia Rodriguez.

Dai rumors che filtrano pare che per questo ingaggio la moglie di Stefano De Martino abbia ottenuto un maxi cachet che l’ha spinta ad abbondare Mediaset in maniera definitiva.

La crisi con De Martino