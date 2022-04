Juve-Inter, parla Rabiot: “L’arbitro ha deciso la partita, è rigore su Zakaria”

Juve-Inter, le parole di Adrien Rabiot nel post partita. Il centrocampista francese ha detto la sua ai microfoni dopo la sconfitta in casa dei bianconeri per 0-1: “L’arbitro ha deciso la partita, il fallo su Zakaria era in area”.

Juve-Inter, le dichiarazioni di Adrien Rabiot: “L’arbitro ha deciso la partita”

Il centrocampista Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni al veleno nel post-partita di Juventus-Inter. Il Derby d’Italia, giocato di domenica sera alle 20.45, ha visto trionfare i nerazzurri per 0-1, grazie al goal su rigore di Hakan Calhanoglu.

Nonostante la sconfitta, il 27enne francese ha sorpreso i tifosi bianconeri con un ottima prestazione, dopo una stagione alquanto altalenante.

“Sono contento della mia prestazione e di quella di squadra.” -ha affermato Rabiot durante un’intervista a DAZN- “Abbiamo fatto una grande partita facendo quello che ci ha chiesto il mister. Ci è mancato soltanto il gol, abbiamo fatto un errore sul rigore e la stessa cosa contro il Villarreal. Per me è una delle partite dove abbiamo giocato meglio, mentre con il Villarreal fino a dieci minuti dalla fine abbiamo giocato molto bene.

Oggi abbiamo preso un palo, forse c’era anche un rigore e poteva cambiare la partita. L’arbitro ha deciso la partita, il fallo su Zakaria era in area ed è un episodio importante. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto veramente bene“.

“Difficile vincere 11 contro 12” Rabiot a rischio squalifica?

Rabiot non si è fermato e ha ribadito le sue critiche all’arbitro in un’intervista ai microfoni Mediaset, ai quali ha concesso un vera e propria frecciata: “È difficile vincere in undici contro dodici, ma per le prossime partite spero di avere un arbitro che vada bene perché è importante dire anche quando l’arbitro sbaglia.

Questa sera ha sbagliato troppo”. Dichiarazioni molto dirette quelle del centrocampista, che potrebbero metterlo nei guai con Giudice Sportivo. Le schiette opinioni del francese potrebbero costargli una squalifica. La moviola, tuttavia, pare dar ragione a lui. L’intervento di Bastoni al 10′ st sul neoacquisto bianconero Zakaria sembra essere avvenuto sulla linea dell’area.

