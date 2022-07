Ilary Blasi in Tanzania dopo l’addio a Totti: il look della partenza

Ilary Blasi, per mostrare il suo stacco dalla vecchia alla nuova vita senza Totti, è partita per la Tanzania con i figli: ecco il suo look

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati con un comunicato stampa non-congiunto (per disaccordo sui contenuti) ma quel che è certo è che Ilary Blasi, per mostrare il suo stacco dalla vecchia alla nuova vita, ha voluto partire per la Tanzania assieme alla sorella e ai figli. Ecco il suo look della partenza.

Ilary Blasi in Tanzania per l’addio a Totti: il look della partenza

Nella sua partenza verso la Tanzania assieme a figli e sorella, Ilary ha sfoggiato una tracolla chanel in pelle trapuntata accompagnata da un maxi trolley.

Come scarpe ha scelto i sandali a doppia fascia di Gucci dove è ben visibile l’iconico motivo GG (sul prezzo siamo circa sui 590 euro). A questi ha abbinato i calzini assieme alle ciabatte, moda in particolare voga nel momento. I calzini della collezione Adidas X Gucci hanno un prezzo di circa 150 euro. Sia poi la felpa che i calzini sono rigorosamente color verde speranza: segno che vuole dare un rilancio alla sua nuova vita dopo la separazione?

Il primo segnale di rottura

Secondo Repubblica il primo segnale della rottura con Totti risale proprio a metà febbraio, periodo in cui hanno cominciato a circolare le prime voci. In quel periodo, infatti Francesco Totti ha licenziato Melory Blasi, sorella di Ilary e addetta alle sue comunicazioni. Lo aveva annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram, in cui si era detta sorpresa della decisione improvvisa: “Ebbene sì ragazzi, anche io sono disoccupata! Ci ho messo un po’ a dirvelo, perché dovevo metabolizzare”. Una scelta strana e immotivata, a prima vista, che tuttavia diventa sensata se si tiene d’occhio la sequenza degli eventi.