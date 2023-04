Valanga in Val di Rhemes, individuati i tre dispersi: ecco chi sono e cos’è successo

Valanga in Val di Rhemes: recuperati i dispersi in questi minuti dopo la sospensione dei soccorsi nella notte a causa del maltempo.

Valanga in Val di Rhemes: nelle scorse ore tanta paura per un gruppo di guide alpine nella zona della Tsanteleina. I dispersi sono stati recuperati e portati in salvo solo questa mattina a causa del maltempo che ha reso complicato i soccorsi.

Valanga in Val di Rhemes

Nelle scorse ora una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes (Aosta), nella zona della Tsanteleina. I soccorsi sono arrivati immediatamente sia dal Soccorso alpino italiano sia da quello francese. Il maltempo a seguito della valanga e nelle ore successive ha reso complicato gli stessi soccorsi. Infatti, le squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano e militari del Soccorso alpino della guardia di finanza sono state lasciate sopra il rifugio Benevolo (2.300 mt slm) e sono salite a piedi verso il luogo dell’incidente.

Individuati i tre dispersi: ecco chi sono

Dopo la sospensione dei soccorsi nella notte, sono stati individuati i dispersi. Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d’Aosta: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni.

