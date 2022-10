GF Vip 7, donna prova a fare irruzione: “Volevo andare a prendere Ciacci”

Caos al GF Vip 7, una donna prova a fare irruzione ed entrare in casa: “Volevo andare a prendere Giovanni Ciacci“. Il ritiro di Marco Bellavia ha lasciato l’amaro in bocca in parte del pubblico, furioso per come è stato trattato da alcuni degli altri concorrenti.

Grande Fratello, la rabbia del pubblico per il bullismo a Bellavia

La casa del Grande Fratello Vip 7 trema ancora dopo il ritiro di Marco Bellavia, allontanato dalla casa per i suoi problemi di ansia e depressione: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa.

Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”. L’addio dell’ex conduttore di Bim Bum Bam ha fatto scalpore, soprattutto a causa del trattamento a lui riservato da parte di alcuni concorrenti della casa, in primis il costumista Giovanni Ciacci.

Secondo una grossa fetta del pubblico gli atteggiamenti di questo gruppo di vip rasentavano il bullismo.

A fare scalpore sono anche i commenti sarcastici del costumista in seguito all’uscita di Bellavia: “E un Marco ce lo siamo levato dai co***oni. Mirare, puntare e fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza dobbiamo fare come gli elefanti, sennò finiamo come mammut”.

GF Vip 7 nel caos, donna fa irruzione: “Volevo prendere Ciacci”

La situazione si è scaldata al punto che una donna, la superfan Regina De Roma, ha provato a fare irruzione nella casa del GF per dirne quattro agli inquilini: “Scusate amici. Amici sto qui a Via Genova, la Caserma del centro. Sto aspettando il mio avvocato. Sono bravi qui. Mi hanno portato pure la cena. Li sto facendo pisciare sotto dal ridere.

Ma io me la combatto. Mi hanno trovato davanti alla porta rossa. Volevo andare a prendere con i guanti la barba di Ciacci e pulirmi le scarpe. Le unghie della va**a e gonfia il resto“. Regina è stata allontanata dagli studi ed accompagnata in questura.