Chi è Soraia di “Uomini e Donne”? Origini, lavoro, Luca Salatino

Chi è Soraia Allam Ceruti

Soraia Allam Ceruti è una corteggiatrice di Uomini e Donne, con origini egiziane, arrivata fino alla fine nel percorso di scelta di Luca Salatino. Sulla ragazza, che attualmente vivrebbe a Como, non si hanno tantissime notizie. Quel che è certo, però, è che è nata nel 1994 e che lavorerebbe come impiegata.

La sua passione per il marketing la avrebbe portata a frequentare un corso di marketing-settore immobiliare ed è molto attiva anche su Instagram. Attualmente è seguita da quasi 40 mila followers ed è stata una delle primissime corteggiatrici a suscitare l’interesse del tronista Luca Salatino.

Il percorso con Luca Salatino

Soraia è una delle corteggiatrici che più hanno attirato l’interesse di Luca Salatino, che ha portato la ragazza nella “finale” del suo percorso di Uomini e Donne. Il tronista romano ha più volte avuto discussioni con la ragazza, difesa in più occasioni anche da Maria De Filippi. Nel momento in cui Luca ha iniziato a conoscere altre ragazze, Soraia ha più volte manifestato il suo fastidio in merito e la sua gelosia.