Sabrina Simoni, chi è la direttrice del Coro dell’Antoniano: vita privata, Zecchino D’Oro, marito

Chi è Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano da quasi trent’anni. Al fianco di Mariele Ventre per molti anni allo Zecchino D’Oro, ha preso il suo posto alla guida del coro di bambini dal 1996.

Chi è Sabrina Simoni, direttrice del Coro dell’Antoniano allo Zecchino D’Oro

Nata a Bologna il 16 ottobre 1969, Sabrina Simoni ha 54 anni ed è la direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, coro misto di bambini da lei diretto in moltissime manifestazioni, tra cui soprattutto il Festival dello Zecchino d’Oro. Si avvicina alla musica all’età di otto anni, quando riesce a convincere i suoi genitori a farle studiare pianoforte. Ottiene il diploma per il piano al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna nel 1994. In seguito ottiene in Musica Corale e Direzione di coro e Composizione al Conservatorio di Ferrara.

Nel 1993, dopo diversi anni come insegnante di pianoforte e di musica, Sabrina Simoni fa le sue prime esperienze come direttrice affiancando Mariele Ventre alla guida del Coro dell’Antoniano. In questi anni prende inoltre le redini delle Verdi Note dell’Antoniano, coro che da l’opportunità ai bambini dell’Antoniano di continuare a cantare anche una volta superati i limiti di età, che dirige fino al 2001.

Con la morte di Mariele nel 1995, Simoni diventa la direttrice dell’Antoniano, ruolo che ricopre ancora oggi. Nel 2011 ha fondato l’associazione di promozione sociale Forme Sonore, che promuove corsi e seminari musicali in particolare per l’infanzia e l’adolescenza: “Con l’aiuto e la collaborazione di pedagogisti, insegnanti, musicisti e artisti, l’associazione realizza e condivide corsi, workshop e laboratori dedicandosi con particolare attenzione a progetti per l’infanzia e il nucleo famigliare”.

Vita privata: marito, figli

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Sabrina Simoni sono molto limitate. Dal 2001 è sposata con Siro Merlo, musicista, strumentista e compositore che la affianca in tutti i suoi progetti e con il quale ha firmato molti prodotti per la divulgazione e la didattica musicale. Non è noto se la coppia abbia mai avuto figli. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 9mila utenti ed è dedicato soprattutto alle sue attività con i bambini, in particolare il Coro e Forme Sonore.