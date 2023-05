Chi è Virginio Simonelli, ex di Amici: carriera e coming out

Virginio Simonelli è un cantante ex di Amici, che ha passato la vita immerso nella musica.

Chi è Virginio Simonelli

Virginio Simonelli, in arte solo Virginio, è un cantante classe 1985. Ha debuttato nel 2006. Ha esordito partecipando al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Davvero. Pubblica poi con Universal Music il suo primo album Virginio e firma con Sony Music un contratto come autore. Nel 2010 musica i brani Milleluci e Adesso stop! e nel 2012 pubblica Riflessi di me.

Nel 2020 partecipa a Tale e quale show e assume il ruolo di direttore artistico musicale della MP FILM, società di produzione cinematografica-musicale.

Il coming out

“Sono gay ma non parliamo di coming out, un concetto per me superato”, prosegue l’artista, “Si deve naturalizzare, fare in modo che tutto faccia parte del quotidiano, vivere le cose con spontaneità. Questo aspetto della mia vita non l’ho mai nascosto, semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno l’ho sempre presentato come tale a tutti”.

Storie d’amore

Virginio ha fatto sapere di avere avuto due storie d’amore: “Ne ho avute due. La prima è durata 18 anni e la seconda la sto vivendo ora, ma è cominciata quattro anni fa. L’amore aiuta tanto. Insegna a capirti, a comprendere i propri limiti, a imparare dall’altro. Ma soprattutto a non sentirti mai solo, a essere forte. Avere accanto qualcuno che ti ama da forza, aiuta ad ‘aggiustarti. Chiaramente tutto parte da noi, ma non c’è nulla di male nel dividere il peso”.