Thais Souza Wiggers, chi è l’ex compagna di Teo Mammucari: vita privata, carriera, figlia

Chi è Thais Souza Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari ed ex Velina di Striscia la Notizia. Il successo in tv e la vita privata.

Chi è Thais Souza Wiggers, ex Velina ed ex compagna di Teo Mammucari: vita privata, carriera

Nata a Florianopolis, in Brasile, il 24 ottobre 1985, Thais Souza Wiggers è una famosa modella di 38 anni, ex Velina di Striscia la Notizia nota anche in quanto ex compagna di Teo Mammucari. Fa il suo esordio nel mondo della moda all’età di 14 anni, quando partecipa nel 2000 al concorso di bellezza Summer Face, ottenendo il secondo posto. Ha la sua rivincita appena un anno dopo, il primo di una serie di ottimi risultati in competizioni per modelle. Nel 2004 posa insieme ad Adriana Lima e Naomi Campbell in una campagna promozionale per la Tim, il primo di una serie di contratti pubblicitari in Italia.

Thais trova la fama a livello nazionale nel 2005, quando viene scelta come Velina bionda per Striscia la Notizia, al fianco della bruna Melissa Satta. Resta sul bancone del tg satirico fino all’edizione 2007-08. Negli anni successivi continua ad apparire in diversi programmi Mediaset come ospite e come volto di telepromozioni. È stata inoltre una dei giudici del concorso di bellezza The Look of the Year e co-conduttrice insieme a Pierluigi Pardo di American Gladiators. Oggi Thais Souza Wiggers ha un seguitissimo profilo Instagram, con oltre 160mila follower.

Vita privata: Mammucari, figlia, fidanzato

Thais Souza Wiggers e Teo Mammucari cominciano a frequentarsi nel 2006. Restano insieme per tre anni, durante i quali la modella da alla luce una figlia, Julia Mammucari. Nonostante un addio inizialmente turbolento, Thais e Teo hanno gradualmente ripianato le loro divergenze per amore della loro figlia. In seguito l’ex Velina ha avuto una relazione importante con l’imprenditore Paul Baccaglini, al suo fianco dal 2010 al 2018. Oggi Thais ha ritrovato l’amore al fianco di un altro uomo d’affari, il veronese Filippo Pisani d’Arcano.