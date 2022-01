Chi è Pierluigi Pardo, telecronista Dazn: per che squadra tifa ?

Per che squadra tifa Pierluigi Pardo? Il telecronista, giornalista sportivo ha fatto esperienza nelle più importanti emittenti sportive. Attualmente è telecronista a Dazn.

Il giornalista e telecronista romano che ha fatto discutere per il suo passaggio da Mediaset a Dazn, per le sue origini sembra scontato che il suo tifo sia per la Roma. Anche alcune voci di corridoio confermano la passione per il giallorossi per il telecronista classe 1974.

DAZN ha messo insieme una solida squadra di telecronisti e opinionisti in grado di accompagnare al meglio i telespettatori durante le partite. Molti emigrati da altre emittenti come Pardo.

Pierluigi Pardo è un personaggio ‘vulcanico’ nelle sue telecronache così come nelle sue passate conduzioni come a TikiTaka. Pardo è anche molto attivo sui social dove spesso condivide suoi filmati anche divertenti prima o dopo qualche telecronaca.

Chi è Pierluigi Pardo, telecronista di Dazn

Pierluigi Pardo, nato a Roma, 4 marzo 1974, è un giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano. Romano del quartiere Trieste, si laurea in economia alla Sapienza di Roma nel 1999. Prodotto del Piccolo Gruppo di Michele Plastino che ha lanciato giornalisti come Sandro Piccinini, Massimo Marianella e Fabio Caressa.

Come telecronista ha iniziato a Tele+ e come conduttore radiofonico presso le emittenti romane. Poi ha proseguito sia come conduttore sia come telecronista prima a Sky e poi a Mediaset. Dal 2021 al 204 ha firmato sempre come telecronista con Dazn.

Dal 23 ottobre 2015 collabora come opinionista per il quotidiano sportivo Corriere dello Sport, nella rubrica Tiki…PediA. Dal 2017 conduce inoltre la trasmissione Mangia come parli insieme allo chef Davide Oldani, anche in questo caso su Radio 24.